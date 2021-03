कोरोनापासून लवकरच सर्वांची सुटका होईल; लस घेतल्यानंतर रतन टाटांना आशा

नवी दिल्ली - देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा झपाट्यानं वाढू लागली आहे. दरम्यान, देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लशीची लसीकरण मोहिम सुरु झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱी आणि कोविड योद्ध्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात देशातीन जेष्ठ नागरिकांना लस देण्यास सुरुवात झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी लस घेतली. याशिवाय विविध श्रेत्रातील मान्यवरांनीसुद्धा लस घेतली असून ती सुरक्षित असल्याचं सांगितलं आहे. देशातील उद्योगपती रतन टाटा यांनी शनिवारी कोरोना प्रतिंबधक लसीचा पहिला डोस घेतला. यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावरून पोस्ट करत याची माहिती दिली.

रतन टाटा यांनी लस घेतल्यानंतर असं म्हटलं की, लवकरच सर्वांना कोरोना व्हायरसपासून सुरक्षा मिळेल अशी आशा वाटते. आज मी कोविड 19 वर पहिला डोस घेतला. खूप कठीण नव्हतं आणि यामुळे जास्त वेदनाही झाल्या नाहीत. मला वाटतं की, या साथीपासून सुरक्षा मिळावी.

Ratan Tata receives his first shot of the COVID19 vaccine

"It was effortless and painless. I truly hope everyone can be immunised and protected soon," he says. pic.twitter.com/bUZR2Kdgsf

— ANI (@ANI) March 13, 2021