संलग्नता शुल्काची व्याजासह महाविद्यालयांकडून वसुली

मुंबई - मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न अनेक महाविद्यालयांनी संलग्नता शुल्क थकवले आहे. अशा महाविद्यालयांकडून व्याजासह शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिले आहेत. याबाबतचे पत्र मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांना वायकर यांनी पाठवले आहे. विद्यापीठाशी संलग्न अनेक महाविद्यालयांनी अनेक वर्षांपासून संलग्नता शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे ही रक्कम कोट्यवधीच्या घरात पोहोचली आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित ७७४ पैकी ३२७ महाविद्यालयांकडून ६१ कोटी ६५ लाख २८ हजार ३५६ रुपये शुल्क बाकी होते. ही रक्कम भरण्यासाठी विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयांना नोटीसही बजावली. त्यानंतर काही महाविद्यालयांनी शुल्क भरले; मात्र अद्याप अनेक महाविद्यालयांकडे एकूण तब्बल ६२ कोटी रुपये थकीत आहेत. कुलगुरूंनी स्वत: लक्ष घालून सर्व संलग्नित महाविद्यालयांचे थकीत शुल्क निश्‍चित करून तत्काळ व्याजासह वसूल करावे आणि कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही वायकर यांनी दिले आहेत.

