व्हिडिओ: कूपर रुग्णालयात तरुणाचा मृत्यू, नातेवाईकांचा रुग्णालयातच धिंगाणा

मुंबईः महापालिकेच्या विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालयात एका रुग्णाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 19 जुलैला रात्री 10च्या सुमारास 30 वर्षीय तरुणास तोंडातून रक्त येत असल्यानं त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांनी त्याची तपासणी तसंच एक्स-रे काढून तातडीनं उपचार सुरु केले. मात्र, काही वेळातच म्हणजे रात्री 11.15 च्या सुमारास तरुणाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, रुग्णाचा मृतदेह घरी नेण्यास परवानगी न दिल्यानं नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला. या घटनेचा व्हिडिओ काँग्रेस नेते संजय निरुपम आणि भाजप नेते नीतेश राणे यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे.

संजय निरुपम आणि नीतेश राणे यांनी व्हिडिओ ट्विट करत पालिकेकडून झालेल्या प्रकारावर स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर पालिकेनंही स्पष्टीकरण दिलं आहे. पालिकेनं म्हटलं, रुग्णाच्या एक्स-रे आणि तपासणीनुसार रुग्णाला तीव्र स्वरुपाच्या न्यूमोनियाची लागण झाली होती. कोरोना आणि न्युमोनियाच्या काही लक्षणांत साम्य आहे. त्यामुळे, कोविड-19 संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता, रुग्णाच्या मृत्यूचे तीव्र न्यूमोनियासह कोविड-19 बाधा संशय हे कारण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि भारतीय वैद्यकिय संशोधन परिषदेने दिलेल्या निर्देशांनुसार असा मृतदेह नातेवाईकांना देता येत नाही. तरीही रुग्णाचा मृतदेह अंत्यविधीसाठी घरी नेण्याची या नातेवाईकांची मागणी करण्यात येत होती.

This Video is from Cooper hospital, Juhu which is run by #Shivsena controled #BMC

25 years old Hanif Qureshi died in half an hour after he was admitted.

Possibly,he was #COVID19

postive.

His relatives are looking for doctor who treated him.

Noone is explaing the reason for death. pic.twitter.com/2cwMhJWwpB