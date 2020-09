रिया चक्रवर्ती म्हणतेय मी अटकेसाठी तयार; रिया निरपराध आहे, वकिलांचे पुनरुच्चार 

मुंबईः अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला एनसीबीनं आज सकाळी समन्स बजावून कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं. त्यानुसार रिया एनसीबीच्या कार्यालयात दाखल झाली असून तिची चौकशी सध्या सुरु आहे. एनसीबीचे तीन अधिकारी तिची चौकशी करत असल्याची माहिती समजतंय. यावेळी एनसीबीचं संपूर्ण कार्यालय बंद आहे. आजूबाजूच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आलेत. याव्यतिरिक्त एनसीबी ऑफिसकडे येणारे सर्व रस्ते बंद देखील करण्यात आलेत.

रिया चक्रवर्ती अटकेसाठी तयार असल्याची माहिती रियाचे वकील अॅड. सतीश मानेशिंदे यांनी दिली आहे. जर हे प्रकरण जादूटोण्याचं असेल तर रिया चक्रवर्ती अटकेसाठी तयार आहे. एखाद्यावर प्रेम करणे हा गुन्हा असेल तर रिया त्याचे परिणाम भोगायला तयार असल्याचं मानेशिंदे यांनी म्हटलं आहे.

#RheaChakraborty is ready for arrest as it's witch-hunt. If loving someone is a crime she'll face consequences of her love. Being innocent she hasn't approached any court for anticipatory bail in all cases foisted by Bihar Police with CBI, ED & NCB: Satish Maneshinde, her lawyer