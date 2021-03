सचिन वाझेंनी हे सर्व का केलं? अखेर सत्य आलं समोर

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेरील स्कॉर्पियो कार स्फोटक प्रकरणात सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. पोलीस दलात दुसऱ्यांदा संधी मिळाल्यानंतर सचिन वाझे वर्षभराच्या आतच पुन्हा वादात कसे अडकले? त्यामागे त्यांचा काय हेतू होता? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण कारस्थानामागे पुन्हा एकदा यशस्वी पोलीस अधिकारी म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणे, हा सचिन वाझे यांचा उद्देश होता. हिंदुस्थान टाइम्स या वर्तमानपत्राने एनआयएमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. (Sachin waze Case cracked by NIA Vaze did it for lost glory)

कारमायकल रोडवरील मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ २५ फेब्रुवारीला एका स्कॉर्पियो कारमध्ये २० जिलेटीन कांडया आढळल्या. सुरुवातीला मुंबई गुन्हे शाखेच्या गुन्हे गुप्तचर युनिटकडे या प्रकरणाचा तपास होता. त्यावेळी युनिट हेड या नात्याने सचिन वाझे मुख्य तपासकर्ते होते. आठ मार्चला एनआयएकडे या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यात आला. सचिन वाझेना १३ मार्चला अटक झाली.

सचिन वाझे चालवत होते स्कॉर्पियो

"२५ फेब्रुवारीला स्फोटकांनी भरलेली ती स्कॉर्पियो कार स्वत: सचिन वाझे चालवत होते. मुंबई पोलिसांची इनोव्हार कारही सोबत होती. कारमायकल रोडवर स्कॉर्पियो कार पार्क केल्यानंतर वाझे इनोव्हामध्ये बसले व तिथून निघून गेले असे एनआयएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितेल." एचटीने आपल्या वृत्तात ही माहिती दिली आहे. एनआयए या निष्कर्षाप्रत कशी पोहोचली, त्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिलेली नाही.

दहशतवादाचा अँगल फेटाळला

मुंबईत धाड सत्रादरम्यान काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाले. त्यानंतर तपासकर्त्यांनी दहशतवादाचा अँगल फेटाळून लावला आहे. पुराव्यांच्या आधारावर एनआयएने घटनाक्रम जोडला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एनआयने सचिन वाझे वापरत असलेली मर्सिडीज कार जप्त केली आहे. पण मर्सिडीज मालकाची ओळख पटलेली नाही.

कारमध्ये आढळून आल्या 'या' गोष्टी

एनआयएनं काळ्या रंगाची मर्सिडीज कार जप्त केली असून त्याचबरोबर स्कॉर्पियो कारची नंबर प्लेट, ५ लाखांहून अधिक रक्कम, एक नोटा मोजण्याची मशीन आणि काही कपडेही या कारमध्ये आढळून आले आहेत. सचिन वाझे यांनी ही कार स्वतः चालवली होती मात्र तिचा मालक कोण आहे याचा तपास सुरु असल्याचं एआयएचे आयजी अनिल शुक्ला यांनी सांगितले.



कपडे जाळण्यासाठी डिझेलचा वापर

एनआयएला केरोसिन आणि डिझेलचे काही डब्बे सुद्धा सापडले आहेत. स्कॉर्पियो चालकाने घातलेले कपडे जाळण्यासाठी केरोसिनचा उपयोग झाला असण्याचा एनआयएला संशय आहे. ख्वाजा युनुसचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात सचिन वाझे २००४ साली पोलीस दलातून निलंबित झाले. त्यानंतर २०२० साली त्यांचा पुन्हा पोलीस सेवेत समावेश करण्यात आला.



पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात यायचं होतं

"बॉम्बस्फोट कारस्थानाचा छडा लावण्यात आपण अजूनही तितकेच सक्षम आहोत. आपण गुन्हेगारांना शोधून काढू शकतो, हे सचिन वाझे यांना दाखवून द्यायचे होते. त्यामुळे अँटिलियाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार पार्क करण्याचे कारस्थान त्यांनी रचले. पुन्हा त्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात यायचे होते" असे एनआयएच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

"वाझे यांना जे हवे होते, ते त्यांना प्रत्यक्षात मिळालेही. स्कॉर्पियो प्रकरणात तपासाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली. २५ फेब्रुवारीला त्यांच्याबाजूने काही गोष्टी सुटल्या होत्या. त्या त्यांनी गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये काही प्रमाणात सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला" असे नाव न छापण्याच्या अटीवर एनआयए अधिकाऱ्याने सांगितले.