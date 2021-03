सचिन वाझे प्रकरण: त्या मर्सिडीजचं भाजपशी कनेक्शन? फोटो झाले व्हायरल

मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो कार प्रकरण आणि मनसुख हिरन मृत्यू प्रकरणात तसास करत असलेल्या एनआयए तपास यंत्रणेने १६ मार्चला एक मर्सिडीज कार जप्त केली होती. या कारचा फोटो व्हायरल झाला असता ही MH18BR9095 नंबरची मर्सिडीज कार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यातच आता या नंबरची मर्सिडीज कार असलेला दुसरा फोटो व्हायरल झाला असून त्या कारसोबत भाजपचा एक पदाधिकारी असल्याची माहिती मिळत आहे.

Mumbai: National Investigation Agency is conducting search of the car allegedly used by Mansukh Hiren on 17th February.

Hiren, owner of vehicle that was found containing explosives outside house of Mukesh Ambani, was found dead in a creek on March 5 in Thane. pic.twitter.com/DT3tBB4bgP

— ANI (@ANI) March 16, 2021