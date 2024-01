गोव्यात कमळच फुलणार; इंडिया आघाडीचे सर्व लिडर येऊन झोपले तरी दोन्ही जागा भाजपच जिंकणार - सदानंद शेठ तनवडे

sadanand shet tanavade says bjp will win goa two lok sabha seats politics Sakal

शर्मिला वाळुंज डोंबिवली- आय एनडीआयचे सर्व लीडर गोव्यात येऊन झोपले तरी भारतीय जनता पार्टी गोव्यातील दोन्ही जागा जिंकणार असा दावा भाजप प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवडे यांनी दिवा येथे व्यक्त केला. गोव्यात दक्षिण व उत्तर गोवा अशा दोन जागा असून दोन्ही जागेवर कमळ फुलणार असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दिवा येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंत शेठ तनवडे बुधवारी दिवा येथे आले होते. यावेळी हातात झाडू घेत त्यांनी रस्त्यांची साफसफाई केली. यावेळी दिवा मंडळ अध्यक्ष सचिन भोईर, विजय भोईर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी राज्यसभेचे खासदार तनवडे यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. लोकसभा निवडणुकीत 400 जागांवर भाजप विरोधात उमेदवार देण्याचे विरोधकांचे मनसुबे आहेत. गोवा येथील दोन्ही जागांवर तोडीस तोड उमेदवार देण्याची तयारी सुरु आहे. याविषयी खासदार तनवडे यांना विचारले असता त्यांनी वरील वक्तव्य करत गोव्यात दोन्ही जागांवर भाजपच कमळ फुलणार असल्याचा दावा केला आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात प्रभू श्रीरामांची प्राणप्रतिष्ठापना येत्या 22 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. मोदींच्या या रामभक्तीच्या विरोधात इंडिया आघाडीची शिवशक्ती आता पहायला मिळत आहे. 22 जानेवारीला इंडिया आघाडीच्या नेत्यांकडून शिवभक्तीची आराधना केली जाणार आहे. या दिवशी राहुल गांधी हे भगवान शंकर व कामाख्या देवीची पूजा करणार आहेत. ममता बॅनर्जी या कोलकत्ता येथे कालिकामातेची पूजा करणार आहेत. तर अरविंद केजरीवाल दिल्ली येथे सुंदरकांड पठण करणार आहेत. इंडिया आघाडीच्या या शिवभक्तीवरुन भाजपचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तनवडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. देवाने त्यांना चांगली बुद्धी दिली आहे, म्हणून ते हे करत आहेत एवढेच मी सांगेन. याविषयाचे आम्ही राजकारण करत नाही. मनापासून ते ही देवपुजा करत असतील तर त्यात आनंदच आहे. त्यामध्ये दुमत काही नाही असे तनवडे म्हणाले.