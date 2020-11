समित ठक्करला २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आणि महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्याच्या आरोपात अटक करण्यात आलेल्या समित ठक्करला कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर समित ठक्करला मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय.

समीत ठक्करने ट्विटरवर ठाकरे सरकारला औरंगजेब तसेच पॉवरलेस सरकार म्हंटले होते. तर उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पेन्ग्विन असं संबोधित केलं होतं. समितचे ट्विटरवर ५९,००० फॉलोवर्स आहेत.

समित ठक्करला २४ ऑक्टोबररोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याववर आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली होती.

Maharashtra: Sameet Thakkar granted bail by a court in Mumbai on a surety of Rs 25 thousand.

He was arrested on 24th October for allegedly making objectionable comments against Maharashtra CM Uddhav Thackeray & State Minister Aaditya Thackeray on social media.