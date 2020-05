राऊतांचा राज्यपालांना वाकून कोपरापासून दंडवत, फोटो झाला व्हायरल; फोटोवर संजय राऊत राज्यपाल म्हणतात...

मुंबई: एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाचा सामना करतो आहे. तर दुसरीकडे मात्र राज्यात गेल्या काही दिवसात राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी गेले असताना संजय राऊत आणि राज्यपालांचा एक फोटो चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या फोटोत संजय राऊत राज्यपालांना वाकून नमस्कार करताना पाहायला मिळतोय. या फोटोवर संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सध्या कोरोनावरून राजकीय नाट्य रंगलं आहे. त्यात राज्याचे राज्यपाल महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात कोरोनाचे प्रादुर्भाव कमी करण्यामध्ये निष्फळ ठरत आहे असं भाजपचं म्हणणं आहे. भाजपनं याबद्दल आंदोलनही केलंय.

याबाबदल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यांनतर शिवसेनेचे राज्यसभेतले खासदार संजय राऊत यांनीही राज्यपालांचीव भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांचा राज्यपालांना वाकून कोपरापासून हात जोडून नमस्कार करणारा एक फोटो व्हायरल झाला होता. त्यावर संजय राऊत यांनी उत्तर दिलंय.

म्हणून केला नमस्कार:

"भगतसिंग कोश्यारी हे माझ्यापेक्षा वयानं मोठे आहेत म्हणून मी असा नमस्कार केला. आमच्यामधला संवाद चांगला झाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार सुरळीतपणे सुरू आहे, असं मी राज्यपालांना सांगितलं," असं स्पष्टीकरण संजय राऊत यांनी दिलंय.

Well ! @BSKoshyari is elder to me so this namaskar , otherwise we had good interaction , I told him not to worry, our MVA government under leadership of @officeofUT is running fine pic.twitter.com/ILPeFzlQ4q