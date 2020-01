प्राणी, पक्ष्यांची संख्या वाढवून जंगले वाचवा!

रेवदंडा : प्राणी, पक्ष्यांची संख्या वाढून जंगले वाचवली पाहिजेत. यासाठी मानवाने आपल्या हक्कांचे, नियमांचे पालन केल्यास कायद्याचा बडगा दाखविण्याची वेळ येणार नसल्याचे मत पश्‍चिम महाराष्ट्र, ठाणे येथील अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी व्यक्‍त केले. रेवदंडामधील भंडारी समाजाच्या सभागृहात दोन दिवसीय 33 वे महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र पक्षिमित्राचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जयंत वडतकर यांनी लिमये यांची मुलाखत घेतली. यावेळी लिमये म्हणाले की, गतवर्षी चंद्रपूरमधील ताडोबा उद्यानात टी-वन वाघिणीला मारण्यात आले. त्याची उलट-सुलट चर्चा झाली. वनीकरण कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले, पण हा प्रसंग का घडला याचा सखोल अभ्यास टीका करणाऱ्यांनी केला नाही. ऑनलाईन मतचाचणीत महापोर्टल नापास जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीत येतात. त्याला कारण म्हणजे मानवच, त्यांच्या जागेत मुक्तसंचार करायला लागला आहे. ही बाबच प्राणी व पक्ष्यांना धोकादायक असून जंगले टिकवण्यासाठी मानवाची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यटनाला जाताना मानवच प्रदूषण करतो. त्यामुळे जलचर प्राण्यांना धोका निर्माण झाला असून प्लास्टिक कचरा ही मोठी समस्या आहे. सरकारतर्फे वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जातो. त्या धर्तीवर पक्षीसप्ताह साजरा करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्‍वासन लिमये यांची पक्षिमित्रांना दिले. रायगड जिल्हा हा पक्षी संवर्धनासाठी जागृत असून येथील नागरिक विविध हंगामात वास्तव्य करण्यासाठी येत असलेल्या पक्ष्यांना पर्यटनाच्या माध्यमातून संधी घेतात, असे प्रतिपादन रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी रेवदंडा येथे केले. संमेलनाचे उद्‌घाटन डॉ. सूर्यवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. रायगडला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असून अनेक पर्यटक जीवसृष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी येथे मोठ्या संख्येने येतात. यावेळी मावळते अध्यक्ष किशोर रिठे यांनीही विचार मांडले. संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. राजू कसंबे यांनीही मार्गदर्शनपर भाषण केले. यावेळी सुमारे 600 पक्षिमित्र सहभागी झाले होते. मान्यवरांच्या हस्ते छायाचित्र स्पर्धेतील प्रथम क्रमांक यशोधन भाटिया, दुसरा क्रमांक हिरा पंजाबी, तृतीय क्रमांक इंद्रनील मलिक, उत्तेजनार्थ दिवाकर थोंबरे व गिरीष मेनन यांना सन्मानित करण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते विविध पुस्तके तसेच नेस्ट पालघर या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. अमेझिंग नेचरच्या आयोजक रूपाली मढवी यांनी प्रास्ताविक केले, तर शिवाजी जवरे यांनी सूत्रसंचालन केले.

