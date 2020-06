मुंबईकरांनो SBI बँकेसंबंधातील ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आधी वाचा, कारण २१ तारखेला....

मुंबई - तुम्ही जर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. परवा म्हणजे २१ जून रोजी, रविवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ऑनलाईन/नेटबँकिंग सुविधा बंद असणार आहे. स्वतः स्टेट बँक ऑफ इंडियाने याबाबत माहिती दिली आहे. SBI ने या संबंधात त्यांच्या ऑफिशियल ट्विटर अकाउंटवर ट्विट केलंय.

Our online services may not be accessible on 21st June as we will be deploying a new environment for some of our applications. We request our customers to plan accordingly to avoid being inconvenienced. #ImportantNotice #SBI pic.twitter.com/nKQBuaZYgt