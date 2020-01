"शरद पवारांना शहरी नक्षवाद्यांना वाचवायचं आहे"

मुंबई - राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष 'शरद पवार यांना शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवायचं आहे' असा आरोप भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याने केलाय. भीमा कोरेगाव प्रकरणी शरद पवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अशात भाजपकडून आता प्रतिक्रिया येतेय. भाजपचे माजी मंत्री विनोद तावडे यांनी शरद पवार यांच्यावर हे गंभीर आरोप केलेत. कोरेगाव भीमा प्रकरण म्हणजे 'तत्कालीन भाजप सरकारचं षडयंत्र होतं' असा आरोप देशातील जेष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला होता यावर आता भाजपच्या विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मला असं वाटतंय कि शरद पवार यांना शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवायचंय. आणि त्यासाठी हा सर्व आटापिटा सुरु आहे. गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी पोलिसांवर अविश्वास दाखवला जातोय. पोलिसांचं मनोबल आपण तोडतोय. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेत, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री राहिलेत. अशात त्यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणी केलेलं वक्तव्य पोलिसांचं मनोबल तोडण्याचं काम करतंय. दरम्यान शरद पवारांकडून आलेलं हे वक्तव्य अतिशय दुर्दैवी आहे आणि शरद पवारांकडून अशी अपेक्षा नाही, असंही विनोद तावडे म्हणालेत. मोठी बातमी - पत्नीला घरात परपुरुषासोबत पाहिलं; अन्...त्याचाच झाला गेम.. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळच्या तत्कालीन गृहराज्यमंत्री असणाऱ्या दीपक केसरकर यांना बोलवावं, त्यांच्याशी बोलावं. त्यांनी सादर केलेले पुरावे पाहावेत. शिसवनेला बाळासाहेब ठाकरे यांची 'आपल्या पोलिसांवर अविश्वास दाखवू नका' अशी शिकवण आहे आणि तेच उद्धव ठाकरे करतील असं विनोद तावडे म्हणालेत. एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना विनोद तावडे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. काय आहे शरद पवारांची मागणी ? मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन पानी पत्र लिहिलं आहे. यामाध्यमातून पवारांनी कोरेगाव भीमा दंगलीची SIT चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हा गंभीर आरोप आहे. या पात्रात कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला, असं देखील म्हटलं असल्याचं बोललं जातंय. serious allegations on sharad pawar by bjp leader vinod tawade

