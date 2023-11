मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराच्या उद्घाटनाची तारीख जाहीर झाली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. राम मंदिरावरुन आता राजकारण सुरु झालं आहे, हे योग्य नाही, अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई सकाळचे संपादक राहुल गडपाले यांच्या अवतरणार्थ या लेखमालेवर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन मुंबईत पार पडलं, यावेळी पवार बोलत होते.

थोतांडं समाजावर लादण्याचा प्रयत्न

पवार म्हणाले, "'का परवडत नाहीत प्रबोधनकार?' हा राहुल गडपाले यांचा लेख होता. या लेखातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. यामध्ये "गुलामगिरीच्या थोतांडात देवळांचा नंबर पहिला लागतो," हे लिहिलं गेलं त्यावर अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्या. सध्या देवळाच्या संबंधीचं राजकारण देशात सुद्धा सुरु झालं आहे.

या राजकारणातून एक प्रकारचं वेगळ्या विषयावर जनमत तयार केलं जाणं आणि लिहिणं हा जाणीवपूर्वक योजनाबद्धरितीनं प्रयत्न केला जातो. देव आणि त्यासंबंधीच्या आस्था कोणाच्या मनात असतील तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. पण प्रबोधनकारांच्या म्हणण्याप्रमाणं ज्यामध्ये थोतांड आणि चुकीच्या गोष्टी समाजावर लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासंबंधी तीव्र शब्द प्रबोधनकारांनी व्यक्त केले होते"

तर हे योग्य नाही

"आता काही तारखा जाहीर झाल्यात की आमुक तारखेला राम मंदिर लोकांसाठी खुलं केलं जाईल. ठीक आहे, मंदिराबद्दलची आस्था किंवा रामाबद्दलचा आदर याबद्दल काही तक्रार करण्याची गरज नाही. पण राज्यकर्ते हाच महत्वाचा विषय आहे हे लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ते योग्य नाही. देव आणि त्या संबंधीची आस्था ही माणसाच्या मनात असते"

यशवंतरावांचा सांगितला किस्सा

याबाबत पवारांनी उजनी धऱणाबाबतचा एक किस्सा सांगितला. या धरणाचा उद्घाटन समारंभ यशवंतराव चव्हाणांच्या हस्ते होणार होता. त्यावेळी मी विधीमंडळात होतो. या धरणातून जाणारी नदी चंद्रभागा जी पुढे पंढरपूरला जाते. पण नेमकं त्या नदीवर धरण बांधलं. पण उद्घाटन कार्यक्रमात चव्हाण पांडुरंगाला उद्देशून म्हणाले की, तुझी चंद्रभागा आम्ही इथं अडवली पण तू अस्वस्थ होण्याचं कारण नाही.

पण आम्ही चंद्रभागेत स्नान करायला येणार नाही असंही समजू नकोस. या धरणातील पाणी आम्ही आजुबाजुच्या परिसरात कास्तकरांच्या शेतात सोडू आणि तिथं उत्तम प्रकारचं साळू म्हणजेच ज्वारीचं पिक येईल. माझा हा बळीराजा पंढरपूरला जाण्याऐवजी या ज्वारीच्या कणसातील दाणे पाहून तुझं दर्शन घेईल. म्हणजेच यशवंतराव चव्हाणांना त्या ज्वारीच्या कणसातच पांडुरंग दिसला. त्यामुळं देवासंबंधीचा वेगळा विचार करण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत पवारांनी धर्माचं राजकारण न करण्याचा सल्ला दिला.

लेखकाचं केलं कौतुक

पवार पुढे म्हणाले, गडपाले यांचं लिखाण पाहिलं तर मराठी भाषेबद्दलची मराठी अस्मितेबद्दलची जनभावना त्यांच्या मनात असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. मराठी माणसानं उद्योग-धंद्यात अधिक लक्ष दिलं पाहिजे, असं ते म्हणतात.

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी पण काही लोक असं म्हणतात ही राजधानी आणखी कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न काही लोक करतील किंवा महाराष्ट्रापासून वेगळं करतील. पण त्यांनी स्पष्ट लिहिलं आहे की, असं काहीही होणार नाही. पण महाराष्ट्रातील मोठ्या कष्टानं उभारलेले उद्योग बाहेर नेण्याचं काम काही घटकांकडून केले जातील, असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले.