मनसेकडून जुना व्हिडिओ शेअर करत अनोख्या पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांना गांधी जयंतीच्या शुभेच्छा

मुंबईः आज २ ऑक्टोबर, आज राष्ट्रपीता महात्मा गांधी यांच्या 151 व्या जयंती आहे. गांधी जयंतीच्या निमित्तानं मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी शिवसेनेला टोला लगावला आहे. मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून टोलदरात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संदीप देशपांडे यांनी आपल्या शुभेच्छांमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या निवडणूकपूर्व टोलमुक्त महाराष्ट्राच्या वचनाची आठवण करुन देत टीका केली आहे. संदीप देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जुन्या भाषणाची व्हिडिओ क्लिप ट्विटरवर पोस्ट केली आहे. तसेच सत्याचा धडा देणाऱ्या महात्मा गांधींना अभिवादन म्हणत उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला आहे. या व्हिडिओमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी 'आपले सरकार आल्यानंतर वचनाम्यात लिहिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र टोलमुक्त करणार' असं आश्वासन दिले होते. मनसे नेत्यानं ट्विटमध्ये लिहिलं की, रघुपती राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम. सरकार को सन्मती दे भगवान. सत्याचा धडा देणाऱ्या महात्मा गांधीजींना विनम्र अभिवादन. रघुपती राघव राजाराम .पतित पावन सीताराम. सरकार को सन्मती दे भगवान.सत्याचा धडा देण्याऱ्या महात्मा गांधीजी ना विनम्र अभिवादन pic.twitter.com/9pW67reHCQ — Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) October 2, 2020 संदीप देशपांडे यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओत उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत की, आपलं सरकार आल्यानंतर आपण महाराष्ट्र टोलमुक्त करु. आपलं सरकार आल्यानंतर काय येणारच आहे. केंद्रात पण आपलं सरकार येणार आणि राज्यात पण येणार आहे. आपण वचननाम्यात लिहिलं आहे हे सरकार आल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्र टोलमुक्त करणार. या व्हिडिओत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडणूक प्रचाराच्या सभेला संबोधित करत आहेत आणि सर्वांना आपल्या वचननाम्यात टोलमुक्त महाराष्ट्राचं वचन असल्याचं सांगत आहे. Sharing old video from MNS wish Chief Minister Gandhi Jayanti unique way

