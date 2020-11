मुस्लिम समाजातल्या लहान मुलांसाठी शिवसेनेची अजान स्पर्धा, भाजपची टीका

मुंबईः शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अजान स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. मुस्लिम समाजातील लहान मुलांना अजानची गोडी लागावी यासाठी ही स्पर्धा घेण्यात येणार असल्याचे पांडुरंग सकपाळ यांनी म्हटलं आहे. बसीरत ऑनलाइनशी संवाद साधताना पांडुरंग सकपाळ यांनी ही माहिती दिली.

मुस्लिम समाजातल्या लहान मुलांना अजानची गोडी लागावी. त्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून ही स्पर्धा घेतली जातेय. तसंच अजानला विरोध करणं चुकीचं असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलेय.

मी बडा कब्रस्तानच्या शेजारी राहतो. माझ्या घराजवळ मुस्लिम वस्ती आहे. त्यामुळे माझ्या कानावर रोजच अजान पडते. अजानमध्ये गोडवा असून त्यामुळे मनःशांती मिळते. अजानचं मला नेहमीच अप्रूप वाटत राहिलं आहे. त्यामुळेच मुस्लिम समाजातील मुलांसाठी अजानची स्पर्धा घेण्याचं माझ्या मनात आलं. अजान देणाऱ्या मुलांचे उच्चार, त्यांचा आवाज आणि पाठांतर पाहून त्यांना बक्षिस देण्यात येईल. यासाठी मौलाना परीक्षकाचे काम पाहतील. या स्पर्धेचा खर्च शिवसेना करणार आहे, असं पांडुरंग सकपाळ यांनी सांगितलं.

Hear @ShivSena Dakshin Mumbai Vibhag Pramukh Pandurang Sakpal sharing is views on Azan and how he enjoys listening to it. Some Hindutvavadi's were making unnecessary controversy over Karishma Bhosale issue and communalised it. Listen once . pic.twitter.com/oQj51mDcWh