संजय राऊत मला उघडपणे धमकी देतायत, कंगना राणावतचं नवं ट्विट

मुंबईः बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिनं पुन्हा एकदा रोखठोक ट्विट केलं आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मला उघडपणे धमकी दिल्याचं कंगनानं म्हटलं आहे. तसंच राऊतांनी मुंबईला परत न येण्यासही सांगितलं आहे.

कंगनानं एका वृत्तपत्राची बातमी रिट्विट केली आहे. यावर तिनं लिहिलं की, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मला उघडपणे धमकी दिली आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर आझादीची ग्राफिटी आणि आता उघड्या धमक्या. पाकिस्ताननं काश्मिर काबीज केल्यासारखी मुंबई का वाटत आहे?

Sanjay Raut Shiv Sena leader has given me an open threat and asked me not to come back to Mumbai, after Aazadi graffitis in Mumbai streets and now open threats, why Mumbai is feeling like Pakistan occupied Kashmir? https://t.co/5V1VQLSxh1