Mumbai : देशभरात सध्या दोन विषय प्रचंड चर्चेत आहेत. यामध्ये अदानी समुहाची शेअर बाजारातील पडझड आणि केंद्र सरकारनं व्हॅलेंटाईन डे दिनी काऊ हग डे साजरा करण्याची केलेली सूचना. यावरुन मोठ्या प्रमाणावर मोदी सरकारनं टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.

विरोधकांनी यावरुन सरकारच्या नाकीनऊ आणलं आहे. त्यानंतर आता शिवसेनेनंही या दोन मुद्द्यांवरुन थेट मोदींनाच टार्गेट केलं आहे. (Shiv Sena slams on PM Modi over Gautam Adani and Cow hug day)

सामनातून शिवसेनेनं मोदींवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारनं जनतेला गायीला मिठी मारण्याचं फर्मानं सोडलंय पण ते स्वतः बिग बुल अदानींना मिठी मारुन बसले आहेत. अदानी शेअर बाजारातील बिग बुल आहेत पण मोदींसाठी ते होली काऊ आहेत, अशा शब्दांत मोदींना खोचक टोला लगावण्यात आला आहे.

देशातील शेतकरी सध्या स्वतःच्या मुलाबाळांचं पोट भरायचं की पशूधन सांभाळायचं या विवंचनेत आहे. शेतकऱ्यांची ही विवंचना दूर करणं राहिलं बाजूला आणि थेट गायींना मिठी मारण्याचं फर्मान सोडलं आहे.

पण चारा-पाण्याशिवाय हंबरणाऱ्या गायीला मिठी मारल्यानं उधळलेल्या बिग बुलच्या गुन्ह्यांची चौकशी मोदी सरकार करणार आहे का? लोकसभेत विरोधकांनी अदानी-अदानीच्या घोषणा दिल्या त्यावर या घोटाळ्यावर मोदींनी एक शब्दही उच्चारला नाही.

व्हॅलेंटाईन डेचं देशात विकृतीकरण सुरु झालं आहे, सुरुवातीच्या काळात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी याला विरोधकच केला होता. पण पुढे बदलत्या जगाचं भान ठेवून प्रेमात मिठाचा खडा का टाकावा? अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली.

पण आता गायीला अलिंगन देण्याचं फर्मान काढून अदानी घोटाळ्यावर उत्तर न देता लोकांना पुन्हा एकदा धर्माच्या गुंगीचं औषध देऊन गप्प केलं आहे.

भाजपचं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदत्वावर टीका करताना शिवसेनेनं म्हटलं की, संघाचे सरकार्यवाहक दत्तात्रय होसबळे यांनी जयपुरात खळबळजनक विधान केलं होतं. गोमांस खाणाऱ्यांसाठी संघाचे दरवाजे उघडे आहेत.

म्हणजे संघानं गायींना खाटीकखान्यात न्यायची परवानगी दिली आहे. तर मोदी सरकारनं इकडं गायींना मिठी मारायला सांगितली आहे. येत्या काळात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळं मतांसाठी मोदी राम मंदिर आणि गायींचं राजकारण सुरु झालं आहे.

वीर सावरकर हे प्रखर हिंदुत्ववादी होते पण गायींबाबत त्यांचे विचार विज्ञानवादी होते. पण हे सावरकर संघ परिवारास मान्य आहेत का? भाजपच्या एका नेत्याला मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्या गायीनं लाथ मारल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे.

बहुधा त्या गायीलाही यातील ढोंगीपणाचा राग आला असावा अशा शब्दांत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.