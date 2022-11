Mumbai: धक्कादायक! 13 वर्षाच्या मुलीच्या पोटात सापडला चक्क एक किलोचा केसांचा गोळा

लहानपणी सगळ्यांनाच काहीना काही सवयी असतात. आपण अनेकदा घरातल्या लोकांसोबत बसून आपल्या लहानपणीच्या सवयींबद्दल ऐकून हसतो. काहींना लहानपणी साखर खायची सवय असते तर काहींना माती. काहींना पेन्सिल खायला आवडतं तर काही मुलांना अंगठा चोखायची सवय असते.

अशात मुंबईमधील वसई शहरात एक वेगळाच प्रकार समोर आलाय. हा प्रकार ऐकून सगळेच हादरले आहेत. एका १३ वर्षाच्या मुलीच्या पोटात तब्बल १ किलोचा केसांचा गोळा आढळलाय. हे प्रकरण बघून डॉक्टरांचाही थरकाप उडाला. (shocking Viral news 13 years old girl in Mumbai eats her own hairs read story)

नक्की काय घडलं?

वसई मध्ये राहणाऱ्या एका १३ वर्षाच्या लहान मुलीची ही गोष्ट आहे. तिला सतत पोट दुखीचा त्रास व्हायचा. काहीही खाल्लं तरी ते पोटात राहत नव्हतं. लगेच उलट्या सुरू व्हायच्या; पोट फुगल्या सारखं वाटायचं. यावर उपचारासाठी तिच्या पालकांनी तिला वसईच्या डिसोजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं

सुरुवातीला सगळ्यांना वाटलं की हे बहूदा फूड पॉइझनचा प्रकार असावा पण चेकअप केल्यावर डॉक्टरांच्या लक्षात आले की या मुलीच्या पोटात चक्क केसांचा गोळा आहे. तिला लहानपणापासूनच केस खाण्याची सवय होती. कोणीही बघत नसेल, कोणाचं लक्ष नसेल अशा वेळी ती आपल्या टाळूचे केस तोडून खात होती.

जेव्हा हा संपूर्ण प्रकार समोर आला तेव्हा तिच्यावर शस्त्रक्रिया करुन तिच्या पोटातला केसांचा गोळा काढण्यात आला.डॉक्टर जोसेफ डिसोझा यांच्या रिपोर्ट नुसार, तिच्या पोटाची सोनोग्राफी केली असता त्यात केसाचा गोळा तयार झाल्याचे समजले. त्यानंतर तब्बल एक तास शस्त्रक्रिया करुन तिच्या पोटात जमा झालेला केसांचा गोळा बाहेर काढण्यात यश आलं. या प्रकारला ''हेअर बॉल ट्यूमर'' असं म्हटलं जातं. आता या तरुणीचा जीवाचा धोका टळला.

या प्रकरणावर बोलताना डॉक्टर जोसेफ डिसोजा म्हणाले की सहसा लहान मुलांना खेळताना काहीही तोंडात घालायची सवय असते. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे असते.