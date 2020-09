शीव रुग्णालयातील मृतदेह अदलाबदल प्रकरण: किडनी काढल्याचा आरोप अयोग्य, पालिकेचं स्पष्टीकरण

मुंबई: शीव येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वोपचार रुग्णालयात दोन मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याप्रकरणी शवागारातील 2 कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. अशा चुकांचे महानगरपालिका प्रशासन मुळीच समर्थन करत नसून या दुर्देवी प्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, मृत व्यक्तिचे शवविच्छेदन करताना मूत्रपिंड (किडनी) काढण्यात आल्याच्या आरोप सर्वस्वी चुकीचा असून प्रशासन तो स्पष्टपणे नाकारत आहे.

शीव (सायन) येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वोपचार रुग्णालयात अंकुश सुरवडे (वय 26) यांना 28 ऑगस्टला उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. एका अपघातात जबर जखमी झाल्यानं उपचारार्थ आलेल्या अंकुश सुरवडे यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांना जीवरक्षक प्रणालीसह उपचार पुरवण्यात येते होते. दुर्देवाने अंकुश यांचे काल 13 सप्टेंबर सकाळी निधन झाले. विहित प्रक्रियेनुसार त्यांचे शव इतर तपासणीसाठी नेण्यात आले.

दरम्यान, शीव रुग्णालयातच हेमंत दिगंबर यांना शनिवार, 12 सप्टेंबर 2020 ला मृतावस्थेतच त्यांच्या नातेवाईकांनी आणले होते. अंकुश आणि हेमंत या दोन्ही रुग्णांच्या शवांची उत्तरीय तपासणी काल (13 सप्टेंबर 2020) सकाळी करण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही शव रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आले होते.

#WATCH Mumbai: Relatives of a man who died at Sion Hospital due to injuries from an accident, create ruckus after his body got exchanged with that of another deceased. He was already cremated by the other family. BMC says "Two staff suspended, committee formed for probe." (13.09) pic.twitter.com/S4ZVJQjKfJ