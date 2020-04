कल्याणकरांनो सावधान ! कल्याण-डोंबिवलीत कोरोनाचे नवे ६ रुग्ण..

मुंबई: देशासह महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या तब्बल १३८० वर जाऊन पोहोचली आहे तर ९७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आज कल्याण-डोंबिवलीत नवे ६ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत हे नवे ६ रुग्ण आढळल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. डोंबिवली परिसरात ५ रुग्ण तर कल्याणमध्ये १ रुग्ण आढळला आहे. डोंबिवलीतले ५ रुग्ण हे तुकारामनगर परिसरातले असल्याची माहिती महापालिकेनं दिली आहे. त्यामुळे आता या सहा रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची, घरातल्या सदस्यांची तसंच परिसरातले नागरिक आणि इतर लोकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार या सर्व लोकांचीही तपासणी केली जाणार आहे. मोठी बातमी - COVID19 : सध्या जगात मागणी असलेलं हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन आहे तरी काय ? आतापर्यंत कल्याण-डोंबिवलीत कोरोनाचे ४३ रुग्ण होते. मात्र आता हे ६ रुग्ण आढळल्यामुळे हा आकडा ४९ वर पोहोचला आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे अधिकारी अधिक सतर्क झाले आहेत. कल्याण डोंबिवली परिसरात आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सर्दी, ताप, खोकला अशी लक्षणं आढळून आली तर त्‍वरीत महापालिकेच्‍या रूग्‍णालयाशी संपर्क साधावा. तसंच महापालिकेच्या आरोग्य पथकाला सहकार्य करावं आणि अधिक माहितीसाठी बाई रूक्‍मिणीबाई रूग्‍णालय, कल्‍याण -- ०२५१- २३१०७०० आणि शास्‍त्रीनगर सामान्‍य रूग्‍णालय, डोंबिवली -- ०२५१- २४८१०७३, ०२५१- २४९५३३८ या हेल्‍पलाईनवर संपर्क साधावा, असं आवाहनही महापालिकेकडून करण्यात आलंय. six new corona positive cases detected from kalyan dombivali municipal corporation

