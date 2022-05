मुंबई : राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या अभिनेत्री केतकी चितळेच्या बाजूनं आम्ही उभं राहू, असं विधान अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं आहे. मुंबईत भाजपच्या एका जाहीर सभेत व्यसपीठावरुन बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. यावेळी त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली तर भाजपच्या नेत्यांचं कौतुकही केलं. (so we will stand with Ketki Chitale says Gunaratna Sadavarte)

सदावर्ते म्हणाले, प्रसाद लाड म्हणाले ते केतकी चितळेचं थेट समर्थन करत नाहीत. परंतू कष्टकरी जनसंघानं निर्णय घेतला आहे की,केतकी चितळेला महाराष्ट्रात जिथे जिथे कोर्टात नेण्यात येईल. तिथं कष्टकरी जनसंघाच्या महिला तिच्यासाठी मोफत उभं राहतील, हा आम्ही शब्द देतो आणि सरकारला आव्हानही देतो.

एखाद्या व्यक्तीच्या एका विधानवरुन गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्या व्यक्तीवर त्याच कारणासाठी विविध ठिकाणांहून गुन्हे दाखल करण चुकीचं आहे. ही चूक निस्तरण्याऐवजी तुम्ही ती वारंवार करत आहात, असं कसं काय होऊ शकतं? असा सवालही यावेळी कष्टकरी जनसंघ सरकारला विचारत आहे, असं सदावर्ते यावेळी म्हणाले.

यावेळी सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर आणि सरकारच्या धोरणांवरही सडकून टीका केली. बीबीडी चाळीचा विकास करत असताना सरकार जनतेला फसवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच येत्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सरकारच्या कोणत्याच भूलथापांना बळी पडू नका असं आवाहनही त्यांनी यावेळी उपस्थित जनतेला केलं.