सोनम कपूरला लंडनमध्ये का वाटली भीती ?

मुंबई - सोनम कपूर कायम लंडनमध्ये ये जा करत असते. सोनमचं लग्न आनंद अहुजासोबत झालंय. त्यांचं लंडनमध्ये घर असल्याने सोनम सध्या अनेकदा लंडनमध्ये असते. अशातच नुकतीच सोनम कपूर लंडनमध्ये असताना तिला एक धक्कादायक अनुभवाला समोरं जावं लागलं

मोठी बातमी - काँग्रेसचे अंडरवर्ल्डशी संबंध होते का ? सोनिया गांधी उत्तर द्या..

काल सोनम कपूर (Sonam Kapor) लंडनमध्ये असताताना तिने उबर (UBER) टॅक्सी बुक केली. तिने बुक केलेल्या टॅक्सीच्या ड्रॉयव्हरचं वर्तन खूपच भीतीदायक असल्याचं तिने सांगितलंय. टॅक्सीमधून प्रवास करताना ड्रायव्हरच्या वर्तनाने सोनम घाबरली, टॅक्सी ड्रायवरची मानसिक स्थिति ठीक नव्हती, तो ओरडत होता, चिडत होता आणि त्याच्या या वागण्यामुळे मला धक्का पोहोचल्याचं तिने सांगितलंय. यानंतर कुणीही 'उबर'सारखी सेवा घेण्याऐवजी सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करावा असा सल्ला देखील सोनमने सर्वांना दिला आहे.

मोठी बातमी - रायगडच्या 'या' तालुक्यातील लोकं घरं सोडून पळतायेत!



Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken.