आपल्या खात्याचं नाव बदलताच आदित्य ठाकरेंनी केलं 'हे' ट्विट 

मुंबई- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत पर्यावरण विभागाचे नाव बदलून आता ‘पर्यावरण व वातावरणीय विभाग’ करण्यात आलं आहे. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यावरण विभाग आहे.

पर्यावरण विभागामध्ये वातावरणातील बदलांशी निगडीत कामे पार पाडण्यासाठी स्टेट नॉलेज मॅनेजमेंट सेंटर ऑन क्लायमेट चेंज हा कक्ष मदत करत असून हा विषय पर्यावरण विभागाचा अविभाज्य घटक आहे. यातील कामाचा आवाका यापुढे वाढत जाणार असून जनमाणसांमध्येही जागरुकता वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आता.

शुक्रवारी जागतिक पर्यावरण दिनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री समजंय बनसोडे यांनी नावात बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. फक्त त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज होती. त्यानुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

पर्यावरण विभागाचे नाव बदलल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी याबद्दल मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. तसंच आदित्य ठाकरेंनी एक ट्विटही केलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील पर्यावरण खात्याचे नाव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग असे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याबद्दल मी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. यामुळे वातावरणातील बदलांशी निगडित कामे पार पाडण्यासाठी सुद्धा हा विभाग कार्यरत होणार आहे.

तसंच आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की, लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय आणि वातावरणीय विभाग या नावाने ओळखलं जाईल. पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग पृथ्वी, हवा, पाणी, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वावर काम करेल असंही सांगितलं होतं.

We need to realise that we are a part of the same planet. We are nature. It isn’t we v/s nature. If we care for nature, we are caring for ourselves. Every element of everything we use, is from this very planet. Development must be development of nature and in sync with nature

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 5, 2020