Aarey: आरे संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची माहिती; राज्य सरकारचे नोटिफिकेशन जारी

मुंबई- राज्य सरकारने आरे मिल्क कॉलनीतील १३२ हेक्टर (जवळपास ३२६ एकर) जमीन ग्रीन झोन म्हणून औपचारिकरित्या घोषित केली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण आरे भाग ग्रिन झोनमध्ये आला आहे. आरेमध्ये विकास कामांसाठी जागा देण्यात येईल या शंकेवर पडदा पडण्याची शक्यता आहे. (state government has made virtually all of Aarey Milk Colony a green zone)

मुंबईचे फुफुस म्हणून ओळखला जाणारा आरे भाग आता ग्रीन झोनमध्येच राहणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींनी याचे स्वागत केले आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील पत्रक मागील आठवड्यात जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. उद्धव ठाकरे सरकारने ७०५ एकर आरेची जागा जंगलांसाठी राखीव ठेवली होती.