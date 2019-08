अभ्यास केंद्र नावलैकिक मिळवेल 

मुंबई : जगात शैक्षणिक आणि संशोधन कार्यक्रम घेण्यासाठी समर्पित अभ्यास केंद्राची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थी चळवळ आणि तरुणांसाठी तुलनात्मक आणि विश्‍लेषणात्मक आंतराष्ट्रीय अभ्यासाचे केंद्र म्हणून आगामी काळात प्राध्यापक बाळ आपटे अभ्यास केंद्र ओळखले जाईल, असा विश्‍वास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी (ता. 19) व्यक्त केला. मुंबई विद्यापीठात साकारत असलेल्या प्रा. बाळ आपटे सेंटर फॉर स्टडीज इन स्टुडंट्‌स ऍण्ड युथ मूव्हमेंट सेंटरचे सोमवारी भूमिपूजन करण्यात आले. विद्यानगरी परिसरात होणाऱ्या या केंद्राच्या कोनशिलेचे अनावरण राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी, तर भूमिपूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी केले. भारतातच नव्हे, तर जगातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक परिवर्तनात युवावर्गाची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून जगभरातील विद्यार्थी व युवा चळवळींचा आंतरविद्याशाखीय आणि तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येणार आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील; तसेच समकालीन विद्यार्थी युवा चळवळींची विचारप्रणाली, कार्यपद्धती, सामाजिक-राजकीय भूमिका व योगदान यांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास हे केंद्राचे वैशिष्ट्य असेल, असा विश्‍वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी केले. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. "सामाजिक नेते तयार होतील'

आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा नाही, तर आजचा नागरिक आहे. या मांडणीवर दृढ विश्‍वास ठेवून विद्यार्थ्यांशी निगडित विषयांची तर्कशुद्ध मांडणी करणे या केंद्राच्या माध्यमातून केली जाईल, असे राज्यपालांनी सांगितले. या केंद्रातील विद्यार्थ्यांमधून आदिवासी विकास, ग्रामविकास, आरोग्य, पाणी, शिक्षण आदी विविध विषयांत काम करणारे सामाजिक नेते तयार होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.



