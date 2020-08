मास्कने साकारलेल्या मखरात बाप्पा विराजमान; कोरोना काळात अशीही जनजागृती

मुंबई : सध्या कोरोना काळ सुरु असल्याकारणाने गणेशोत्सव ही साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सोशल डीस्टस्टींग, मास्क, सॅनिटायझर वापरुन गणेशोत्सव साजरा करायचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीतील भोईर कुटुंबीयाने बाप्पासाठी मास्कचा मखर तयार केला आहे. डोंबिवली येथील कोणेगावात राहणाऱ्या भोईर कुटुंबीयांनी त्यांच्या घरगुती बाप्पासाठी मास्कपासून मखर बनवला आहे. कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानंतर मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याच संकल्पनेवर आधारित हा मास्कपासून मखर तयार केला आहे. फक्त सहा दिवसांमध्ये हा मखर घरच्या घरी तयार करण्यात आला असल्याचे जनार्दन भोईर यांनी सांगितले आहे. त्रिशूलधारी बाप्पा करणार कोरोनाचा संहार - विघ्नहर्ता म्हणजेच जो आपली सगळी विघ्न, आपल्या समस्यांचे निराकरण करतो. यंदा संपुर्ण जगाला ग्रासलेले विघ्न म्हणजे कोरोना. ज्या कोरोनाने आजवर लाखो बळी घेतले आहेत. अजुनही करोडो त्याच्या विळख्यात आहेत. त्यामुळे, यंदा अनेक मुर्तिकारांनी कोरोना वध करणार्या बाप्पाच्या मुर्ती साकारल्या आहेत. दरवर्षी गणेशोत्सवाला समाजात जनजागृती करणारे देखावे तयार केले जातात. मात्र, यंदा कोरोनामुळे मंडळाना देखावे साकारने शक्य नसल्याने अनेकानी कोरोनाचा वध करणार्या मुर्ती तयार करुन घेतल्या आहेत. फक्त मंडळानीच नव्हे तर घरगुती बाप्पांमध्ये अश्या मुर्ती घेण्यात गणेशभक्तानी पसंती दाखवली आहे. या मुर्तीं मध्ये बाप्पा आपल्या हातात त्रिशूल घेऊन काटेरी कोरोनाचा वध करताना दिसत आहेत. --------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Such awareness during the Corona period about ganeshotsav