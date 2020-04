अबब...रायगडमध्ये एसटीचा एवढा मोठा तोटा 

अलिबाग : ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटीला रायगड जिल्ह्यात मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. हा आकडा पाहिल्यानंतर कुणालाही धक्क बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळेच एसटीच्या विभागीय कार्यालयाने संकटातून कसे बाहेर पडावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे वाचा : या मालाचं करायचं काय? सरकारने 23 मार्च ते 14 एप्रिल या कालावधीत देशात लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता अन्य सेवा बंद करण्यात आल्या. कोरोनाच्या संख्येत वाढ होत असल्याने सरकारने 14 एप्रिलनंतर 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढविले आहे.

लॉकडाऊनमुळे एसटी सेवा बंद झाल्याने रायगडच्या एसटी सेवेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. परीक्षा झाल्यावर गावी जाण्यासाठी एसटीची बुकींग मोठ्या प्रमाणात होते. या कालावधीत एसटीला समाधानकारक उत्पन्न मिळते. मार्च ते मे महिन्याच्या कालावधीत प्रवाशांची गर्दी वाढत असल्याने ज्यादा बसेस सोडण्याची वेळ एसटी महामंडळावर येते. परंतू लॉकडाऊनमुळे प्रवाशांनी गजबजणारी एसटी आगारांमध्ये बंद स्थितीत आहे. सतत तोट्यात असणारी एसटी लॉकडाऊनमुळे अधिकच तोट्याच्या चक्रामध्ये अडकली आहे. हे वाचा : या पाच गोष्टीमुळे शुभसंकेत' रायगड जिल्हयातील एसटीचे आतापर्यंत सुमारे 12 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याची माहिती विभागीय कार्यालयाकडून मिळाली आहे. या आगारांचा समावेश

रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, मुरुड, रोहा, माणगाव, महाड, श्रीवर्धन, पेण, कर्जत असे आठ एसटी बस आगार असून 19 बस स्थानके आहेत. जिल्हयामध्ये 512 एसटी बसेस आहेत. त्यात शिवशाही 40, निमआराम 60, साधी 410, मिनी 2 बसेसचा समावेश आहे. दिवसाला 40 लाख रुपयांचे नुकसान

रायगड विभाग नियंत्रकांच्या अखत्यारित येणाऱ्या या आठ आगारात चालक 601, वाहन 704, चालक तथा वाहक 344 असे एकूण 1 हजार 649 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण 647 मार्ग असून 2 हजार 900 फेऱ्यांची संख्या आहे. दर दिवशी एसटी बस सुमारे एक लाख 30 हजार किलोमीटर अंतरावर धावत असतात. याच एसटीतून दिवसाला एसटीला सुमारे 40 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केले आहे. एसटी सध्या आर्थिक अडचणीत असली तरीही कोरोनाविरोधातील लढाई महत्वाची आहे. कोरोनाची लढाई जिंकल्यावर सर्व सुस्थितीत सुरु राहिल्यास तोटा भरून काढता येईल.

- अनघा बारटक्के, विभागीय नियंत्रक, रायगड

