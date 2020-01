...म्हणून सुकी मासळी महागली

अलिबाग : जिल्ह्यात गुलाबी थंडी सुरू झाली असल्याने खवय्यांनी मांसाहाराला पसंती दिली आहे. परंतु ओल्या मासळीप्रमाणेच सुक्‍या मासळीचे भाव या आठवड्यात अचानक वाढल्याने मांसाहारप्रेमींच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. गेल्या आठवड्यात सुकट 200 रुपये किलो होती. ती आता 300 किलो आहे. बोंबील, अंबाड आदींचे भावही प्रति किलो 50 ते100 रुपयांनी वाढले आहेत. वादळांमुळे मच्छीमारीचे प्रमाण घटल्याने ही स्थिती आहे. गेल्या आठवड्यात सुक्‍या मासळीचे भाव आवाक्‍यात होते. ते आता अचानक वाढले आहेत. याबाबत मासळीविक्रेत्या महिलांनी सांगितले की, जून ते ऑगस्ट या कालावधीत मासेमारीवर सरकारकडून बंदी होती. त्यानंतर समुद्रात वारंवार वादळे आली. त्यामुळे माशांची आवक घटली आहे. अवकाळी पावसामुळे सुकत ठेवलेली मासळी खराब झाली. त्याचा फटका बसला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अलिबाग तालुक्‍यातील पोयनाड येथील बाजारातील मासळी विक्रेत्या महिलांनी सांगितले की, मासळी सुकविताना खूप मेहनत लागते. त्यात वाढती मजुरी परवडण्यासारखी नाही. सुकी मासळी महागल्याने ग्राहकांची संख्याही कमी झाली आहे. यंदा या व्यवसायात तोटा सहन करावा लागला आहे.

पोयनाड आठवडा बाजार हा सुक्‍या मासळीसाठी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागातून खवय्ये येथे खरेदीसाठी येतात. यंदा हिवाळ्यात या मासळीचे दर वाढले असले, तरीसुद्धा ती विकत घेतना हात आखडता घेतला नाही.

- जगन्नाथ म्हात्रे, ग्राहक

दरावर दृष्टिक्षेप

मासळी - मागील आठवड्यातील दर - या आठवड्यातील दर (किलो रुपयांत)

सुकट - 200 - 300

वाकटी - 400- 500

मांदेली 150 - 200

अंबाड - 450 - 500

बोंबील - 450 - 500

