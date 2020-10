चौपाटीवर सुप्रिया सुळेंचा कोरोना योद्धांसोबत सेल्फी, व्यक्त केली कृतज्ञता

मुंबईः सध्या कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढताना दिसत आहे. मुंबईतही कोरोनाचा प्रार्दुभाव मोठ्या प्रमाणात झाला. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी पोलिसही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आपली भूमिका बजावत असताना अनेक पोलिसांनाही कोरोनाची लागण झाली. यात १०० हून अधिक पोलिसांचा मृत्यूही झाला. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचा एक सेल्फी सध्या व्हायरल होत आहे. मुंबईतल्या चौपाटीवर तैनात असलेल्या पोलिसांची सुप्रिया सुळे यांनी भेट घेतली.

संध्याकाळी चौपाटीच्या दिशेनं जात असताना सुप्रिया सुळे यांनी गाडी थांबवली आणि तिथे तैनात असलेल्या पोलिसांची भेट घेतली आणि या कोरोना योद्धांबद्दल कृतज्ञताही व्यक्त केली.

Clicked this picture with our Police Personel at Chowpati, Mumbai.

I have no words to express my gratitude. Big Thank You once again for protecting and taking care of us. pic.twitter.com/oNLjXc2mvH