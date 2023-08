By

Supriya sule comment on ajit pawar and shared pawar meet

मुंबई- अजित पवार यांनी वेगळी भूमिका घेतली असेल तर त्यात काही गैर नाही, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलंय. आर.आर. पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे या पक्ष कार्यालयात आल्या होत्या.

यावेळी त्यांनी आर.आर. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली. तसेच त्यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या भेटीबाबत भाष्य केलं. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या भेटीमध्ये मी नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या बैठकीत काय झालं हे मला माहिती नाही, असं त्या म्हणाल्या. (supriya sule comment on ajit pawar and shared pawar meet in chordiya home)

माझ्या आणि दादांच्या (अजित पवार) जन्माआधीपासून पवार कुटुंबीय आणि चोरडिया कुटुंबांचे ऋणानुबंध आहेत. शरद पवार आणि अतुल चौरडिया यांचे वडील एकत्र कॉलेजमध्ये होते.

त्यामुळे चौरडिया आणि पवार कुटुंबियांच्या भेटीमध्ये काहीही नवं नाही. चोरडिया कुटुंब आणि पवार कुटुंब एकच आहेत. सहा दशकांपासून आम्ही एकत्र आहोत. आमच्या सुखदु:खात नेहमी एकत्र राहिलो आहोत, असं त्या म्हणाल्या

अनेकवेळा राजकीय मतभेद असतात. लोकशाहीमध्ये असे मतभेद असलेच पाहिजेत.एन डी पाटील यांच्या मिसेस सरोज पाटील या शरद पवारांच्या संख्या बहीण आहेत.

अनेक धोरणांमध्ये शरद पवार आणि एन. डी. पाटील यांच्यामध्ये विरोध होता. पण, आमचे आत्त्याबाबतचे प्रेम कधीही कमी झाले नाही. दुरावा निर्माण झाला नाही.

आम्ही आमचे राजकीय विचार आणि कौटुंबिक नात्यातला ओलावा अनेक वर्षात कधीही अंतर पडू दिलेले नाही. आमच्या कुटुंबातील नाती वेगळी आहेत आणि राजकीय मतं वेगळी आहे, असं सुळे म्हणाल्या.

एन डी पाटील आणि शरद पवार यांच्यामधील मतभेद सर्व महाराष्ट्राने पाहायला आहे. ही प्रगल्भता महाराष्ट्र जनतेने दाखवली. महाराष्ट्र जनतेने दोन्ही नेत्यांना स्वीकारलं आणि त्यांच्यावर प्रेम केलं.

अशीच परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना काही वेगळं वाटत असेल, तर लोकशाहीमध्ये सर्वांनी ते मान्य करायला हवं. आम्ही काही मुद्द्यांपूर्ते वेगळ्या विचारधारेमध्ये बसतो. त्यामुळे यात मला काही गैर वाटत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

दादा आणि पवार साहेबांच्या भेटीमुळे महाविकास आघाडी कुठलेही संभ्रम नाही. आज संजय राऊत यांचा स्टेटमेंट आपण ऐकलं असतं तर कदाचित आपण हा मला प्रश्न विचारला नसता.

नवाब मलिक हे नुकतेच जेलमधून बाहेर आलेले आहेत. ते त्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत आहेत.

मात्र ते तिकडे जातील असं वाटत नाही कारण मलिकांवर आरोप कोणी केले त्यांना जो त्रास झाला तो कुणामुळे झाला, हे त्यांना आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

मलिक हे त्याच व्यक्तींच्या विरोधात बोलले म्हणून त्यांच्यावर ही मोठी कारवाई करण्यात आली आणि ज्या पद्धतीने त्यांच्या दोन्ही मुली याविरोधात लढले आहेत. अनिल देशमुख यांच्या वेळी ही त्यांच्या मुली या लढत होत्या. त्यामुळे मलिक असा निर्णय घेतील असं वाटत नाही, असं त्या म्हणाल्या. (Latest Marathi News)

आर आर पाटील यांना जाऊन इतकी वर्ष झाली मात्र एक दिवस जात नाही की त्याची आठवण येत नाही. पक्षासाठीही त्याचे योगदान मोठे आहे. ते मोठ्या भावा प्रमाणे मला होते.

त्याच्या पश्च्यात सुमन वहिनी आज नेतृत्व करित आहे. रोहितकडेही त्याच दृष्टीकोनातून पाहिलं जात आहे आबांचा वारसा ते पुढे चालवतील, असं सुळे म्हणाल्या.