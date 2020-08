सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणः बांद्रा पोलिसांकडून CBIनं घेतले पेपर्स, कूकची चौकशी सुरुच

मुंबईः सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी CBI नं आपला तपास सुरु केला आहे. सीबीआयची टीम मुंबईतल्या वांद्रे पोलिस स्टेशनमध्ये गेल्या एका तासापूर्वी दाखल झाली आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये सीबीआयची टीम डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे यांची भेट घेतील. या प्रकरणासंदर्भातले काही दस्तावेज मुंबई पोलिस सीबीआयच्या टीमकडे सुपूर्द करतील. सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी ही टीम दिल्लीहून मुंबईत दाखल झाली. सीबीआयनं तीन टीम बनवल्या आहेत. एक टीम दस्तावेज गोळा करेल, एक चौकशी आणि एक टीम पोस्टमार्टम करणाऱ्या डॉक्टरांशी बातचीत करेल.

सध्या सुशांतचा कुक नीरजची चौकशी करत आहे. तसंच बांद्रा पोलिसांकडून सीबीआयच्या टीमनं पेपर्स देखील घेतले आहे. सध्या सीबीआयची टीम पोलिसांकडून सर्व हॅडओव्हर घेत आहे. तसंच सुशांतच्या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीला घेऊन सीबीआयची एक टीम चौकशीसाठी गेस्ट हाऊसला गेली आहे. जिथे सीबीआयची टीम सध्या राहत आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दिल्लीहून आलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची बैठक सांताक्रुझ येथील एयरफोर्स ट्रांजिट फॅसिलिटीमध्ये पार पडली. सीबीआय पहिल्यांदा मुंबई पोलिसांची टीमची चौकशी करतील. जे पहिल्यांदा क्राईम सीन ठिकाणी दाखल झाले होते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांचे अधिकारी, अन्य सदस्य आणि सुशांतचे काही मित्र परिवाराची सीबीआयची टीम चौकशी करेल.

