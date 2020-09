सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण Update: शौविक-मिरांडाला चार दिवसांची NCB कोठडी, रियावर अटकेची टांगती तलवार

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाला ड्रग्ड रॅकेचं वेगळ वळण लागले आहे. अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाकडून म्हणजेच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) यासंदर्भात मोठी कारवाई केली. शुक्रवारी रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविक आणि ऐकेकाळी सुशांतचा मॅनेजर असलेल्या सॅम्युअल मिरांडाला अटक करण्यात आली होती. या दोघांना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून चौकशीसाठी त्यांना कस्टडीत घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. याप्रकरणात रिया चक्रवर्तीला देखील चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

-रियाचा भाऊ शौविक आणि मिरांडा यांना 9 सप्टेंबरपर्यंत एनसीबी कोठडी

-एनसीबीकडून रियाविरोधात गुन्हा दाखल

- ड्रग्जसंदर्भातील चॅटमध्ये रियाचंही नाव आहे. याप्रकरणात रविवारी तिची चौकशी होऊ शकते. याप्रकरणात तिच्या अटकेचीही दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

-सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणात मुंबई पोलिस सीबीआयला आवश्यक ती मदत करत आहेत, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. मात्र या प्रकरणात ड्रग्ज कनेक्शनसंदर्भातील प्रश्नावर त्यांनी मौन बाळगले.

Mumbai Police is extending full cooperation to Central Bureau of Investigation (CBI) in actor Sushant Singh Rajput's death case: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/FR5rnfRYog

-शोविक चक्रवर्ती याची बाजू मांडणारे वकील सतीश मानशिंदे यांनी एनसीबीने मागितलेल्या रिमांडला विरोध

-NCB कडून शोविक-मिरांडाला 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी



-शौविक-सॅम्युअलची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह

कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर या दोघांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आले आहे

जैद विलात्रा आणि बासित परिहार यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.



Zaid Vilatra and Abdul Basit Parihar have applied for bail in Mumbai Sessions Court.

They have been arrested by Narcotics Control Bureau, in connection with #SushantSinghRajputDeathCase