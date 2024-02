Swayam Talks : ‘स्वयं टॉक्स’मुळे तरुणाईला नव्या वाटांची ओळख

swayam talks youth get direction to their career life organized by passion 360 and sakal media Sakal

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई : कोणी भरभक्कम पगाराची नोकरी सोडून रुग्णांच्या चेहेऱ्यावर हसू आणतोय तर कोणी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अंतरंग उलगडून दाखवतोय. कुणी आपल्या छायाचित्रणाच्या कलेच्या छटा दाखवतोय तर कुणी फारसी भाषेच्या अनवट वाटेवर चालतोय. मुंबईत झालेल्या ‘स्वयं टॉक्स २०२४’ मध्ये अशा वेगळ्या वाटा उलगडत होत्या आणि प्रेक्षकांना नवे काही गवसल्याचा आनंद मिळत होता. पॅशन ३६० आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. वांद्रे पश्चिमेतील बालगंधर्व रंगमंदिरातील या कार्यक्रमाला मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. चाकोरीची वाट सोडून विविध क्षेत्रांत आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांमधील अनेक पैलू या कार्यक्रमात उलगडले गेले. ‘स्वयं’ ही संस्था ११ वर्षांपासून अशा प्रेरणादायी कार्यक्रमांचे आयोजन करते.पी. एन. गाडगीळ अँड सन्स हे या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक होते. रेडिंग्टन हे सहप्रायोजक होते, तसेच केसरी टुर्स, निमित्त, माधवबाग आणि एजेस फेडरल इन्शुरन्स लिमिटेड, बँक ऑफ बडोदा आणि व्हेरासिटीझ हे सहयोगी प्रायोजक होते. स्वानंद केळकरने फायनान्स कंपनीतल्या नोकरीत एक वर्षाचा ब्रेक घेऊन पुढील आठ महिन्यांत आठ नव्या गोष्टी शिकल्या. क्रिकेट शिकण्यासाठी माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू गॅरी कर्स्टन यांच्या अकादमीत गेलेल्या स्वानंदचा किस्सा ऐकताना उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वानंदचे कौतुक केले. तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण झालेल्या नव्या संधी, आव्हाने, आणि या बदलत्या तंत्रज्ञानाची आवश्यक पंचसूत्रीची माहिती चिन्मय गवाणकरने दिली. नौदलातील उत्तम पदावरील नोकरी सोडून गेली २२ वर्षे वैद्यकीय विदूषक (मेडिकल क्लोन) होऊन रुग्णालयामधील लोकांमध्ये आनंद पसरवणाऱ्या प्रवीण तुळपुळे यांनी आपल्या अनुभवांनी उपस्थित श्रोत्यांना अंतर्मुख केले. फारसी भाषेचा उगम, बारकावे, फारसी का शिकलो, हे सगळे अश्विन चितळेने ओघवत्या शैलीत सांगितले. ग्रीहिथा सचिन विचारे या नऊ वर्षाच्या मुलीचा सन्मान करण्यात आला. एव्हरेस्ट बेस कँप सर करणारी ती महाराष्ट्रातील दुसरी आणि देशातील तिसरी सर्वात तरुण गिर्यारोहक आहे. स्वयं सुसंवादक डॉ. उदय निरगुडकर यांनी या सर्व वक्त्यांशी संवाद साधला. सूत्रसंचालन शुभांगी भुजबळ यांनी केले. ‘स्वयं’चे नवीन काळे व आशय महाजन यांनी कार्यक्रमाचा समारोप आणि आभार प्रदर्शन केले. ‘स्वयं टॉक्स फाउंडेशन’ ची घोषणाही करण्यात आली. ‘सोलो’ प्रवास आणि संगीताचे स्थान ‘वर्क एक्स्चेंज’मधून जगातील अनवट जागी ‘सोलो’ प्रवास करणाऱ्या आभा चौबळ यांनी त्यातील गमतीजमती, भेटलेली माणसे, भन्नाट अनुभव, या प्रवासाने काय दिले आदी गोष्टी उपस्थितांना सांगितल्या. तन्मय देवचकेने भारतीय संगीत आपल्या रोजच्या आयुष्यात कसे मिसळून गेले आहे, ‘मेलडी’ म्हणजे काय, ‘हार्मनी’ म्हणजे काय, हे सगळं हार्मोनियमच्या माध्यमातून दाखविले.