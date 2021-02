ताज हॉटेलमध्ये मोफत Valentine साजरा करता येणार? थांबा, आधी हे वाचा!

मुंबई : फेब्रुवारी महिना आला की 'व्हँलेटाईन विक'ची धामधुम सुरु होते. तरुणाईमध्ये उत्साह संचारतो आणि प्रेम ऋतूस बहर प्राप्त होतो. आपल्या मनातील आवडत्या व्यक्तीस आपलं प्रेम व्यक्त करण्याचा हा दिवस म्हणजे व्हँलेटाईन डे. या व्हँलेटाईन डे भोवती भलं मोठं व्यावसायिक गणित पण उभं राहिलं आहे. तसेच, या दिवसात तीव्र झालेल्या भावनांचा वापर करुन फसवणुकीचे प्रकार देखील सर्रास होताना दिसतात. व्हँलेटाईन संदर्भातील असाच एक व्हायरल मॅसेज सध्या व्हाट्सएपवर धुमाकूळ घालतो आहे. यामध्ये व्हँलेटाईन विकमध्ये ताज हॉटेलमध्ये मोफत राहण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. मॅसेजमध्ये एक कूपन अथवा गिफ्ट कार्ड असून त्याद्वारे एक आठवडा ताज हॉटेलमध्ये राहता येणार असल्याचा दावा आहे. मात्र, आता हा दावा चक्क ताज हॉटेलनेच स्पष्टीकरण देऊन खोडून काढला आहे.

It has come to our notice that a website has been promoting a Valentine’s Day initiative, offering a Taj Experiences Gift Card via WhatsApp. We would like to inform that Taj Hotels/IHCL has not offered any such promotion. We request to take note of this and exercise due caution.