कोरोनानंतर मुंबईवर ओढावलं 'हे' संकट, काळजी घ्या

मुंबईः गुरुवारी सकाळपासून मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मंगळवारपासून मुंबईत पावसानं जोर धरला आहे. अशातच अनेक ठिकाणी भिंत कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. आज मुंबईत मरिन लाईन्स भागात इमारतीचा भाग कोसळला तर ठाण्यातही भिंत कोसळली. मालाडमध्ये मुसळधार पावसामुळे दोन मजली इमारत कोसळली असून बचावकार्य सुरु करण्यात आलं आहे.

गुरुवारी पहाटे मरिन लाईन्स परिसरात इमारतीचा एक भाग कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवानं या घटनेत जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

Maharashtra: Portion of a building collapsed in Mumbai's Marine Line area last night; latest visuals from the site. No injuries have been reported. pic.twitter.com/CrTHz1IBuo

बुधवारी मुंबईतील पाववाला स्ट्रीटमध्ये घराचा एक भाग कोसळल्याने दोन जण जखमी झाले. या घटनेनंतर या दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

ठाण्यात भिंत कोसळली

गुरुवारी सकाळी ठाणे शहरात निवासी इमारतीचा एक भाग कोसळला. कोपरी (पूर्वेकडील) गायत्री इमारतीत सकाळी साडेआठच्या सुमारास ही घटना घडली. तीन मजली इमारत 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून घोषित करण्यात आली होती. त्यात रात्रभर सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे फ्लॅटची बाल्कनी कोसळली. सुदैवाने, ही इमारत रिकामी करुन आणि सील केली असल्यानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

शहरातील तब्बल 79 इमारती सी 1 श्रेणी अंतर्गत आहेत (याचा अर्थ अत्यंत धोकादायक आहे आणि त्वरित रिकामे करणे आवश्यक आहे). दरम्यान मुसळधार पावसाचा सामना करण्यासाठी एनडीआरएफचे एक पथक ठाण्यात तैनात करण्यात आलं आहे.

मालाड मालवणी भागात दोन मजली इमारत कोसळली

जोरदार पावसामुळे मालाडच्या मालवणी भागात दोन मजली इमारत कोसळल्याची घटना घडली आहे. मालवणी परिसरातील अब्दुल हमीद मार्ग येथे प्लॉट क्रमांक 8 बी, गेट क्रमांक 5 येथे दुपारी अडीजच्या सुमारास ही घटना घडली. समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, इमारतीच्या ढिगाराच्या आत पाच ते सहा जण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

Fire Department received a call at 2:35pm regarding a G+2 floor chawl collapsing at Malwani, Malad.

At the scene, 5-6 persons were trapped in the debris, out of which 4 persons were rescued & sent to hospital. Search and rescue operation is on.#AtMumbaisService pic.twitter.com/2Dxn10DlwY