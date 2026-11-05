Sahar Shaikh : औरंगजेबाचं कौतुक करणारी पोस्ट; AIMIM च्या नगरसेविका सहार शेख नव्या वादात, सोशल मीडियावर टीकेची झोड

What AIMIM Corporator Sahar Shaikh Posted : कैसा हराया’ या विधानामुळे चर्चेत आलेल्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहार शेख पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यावेळी त्यांच्या वादाचे कारण ठरले आहे मुघल सम्राट औरंगजेबाचे केलेले कौतुक. सहार शेख यांनी सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट शेअर करत औरंगजेबाच्या कारकिर्दीचा गौरव केला आहे. तसेच इतिहास कधीही पुसता येत नाही, असे विधान केले आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात असून, त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सहार शेख यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं?सहार शेख यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत वादग्रस्त मुघल सम्राट औरंगजेबाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. 'अत्यंत वादग्रस्त असलेल्या मुघल सम्राट औरंगजेबाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. एक असा सम्राट, ज्याने पूर्ण श्रद्धेने आणि शक्तीने मलिक उल हिंदवर राज्य केले. मात्र, लक्षात ठेवा, इतिहास कधीही पुसता येत नाही,' अशा आशयाची पोस्ट त्यांनी केली आहे..याशिवाय, सिंह आणि औरंगजेबाचा फोटो एकत्र शेअर करत औरंगजेबाची प्रतिमा पुसण्यासाठी कितीही प्रपोगंडा चित्रपट तयार केले किंवा त्याची बदनामी केली, तरी फरक पडणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. हुमायूनच्या कबरीबाहेरचा फोटो पोस्ट करत मुघलकालीन वास्तुकलेचे कौतुकही केले आहे..Sheikh Hasina: १५० हून अधिक खटले, फाशीची भीती... तरीही शेख हसीना डिसेंबरमध्ये बांग्लादेशात का परतणार? जाणून घ्या कारण....ताजमहालाचा फोटो शेअर करत उपस्थित केला प्रश्नसहार शेख यांनी ताजमहालाचा फोटो पोस्ट करत मुघलांनी बांधलेल्या या वास्तूचा जगातील सात आश्चर्यांमध्ये समावेश असल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच, मुघलांना इतिहासाच्या पुस्तकांतून बाहेर काढता येईल; मात्र या जमिनीवरून कसे बाहेर काढणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. 'इनशाअल्लाह, मुघलिया सल्तनत का इकबाल हमेशा बुलंद रहे,' असेही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .सोशल मीडियावर टीकेची झोडसहार शेख यांच्या या पोस्टला ४८ हजारांहून अधिक लाईक्स मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यांनी पोस्टवरील कमेंट सेक्शन बंद केले आहे. दुसरीकडे, एक्सवर त्यांच्या पोस्टचे स्क्रीनशॉट शेअर करत अनेक युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे..'छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने महाराष्ट्र ओळखला जातो, औरंगजेबाच्या नाही', 'महाराष्ट्रात राहून औरंगजेबाचे गुणगान कसे काय मान्य होऊ शकते?' अशा प्रतिक्रिया काही युजर्सनी दिल्या आहेत. सहार शेख या ठाणे महापालिकेच्या नगरसेविका असताना त्यांनी अशा प्रकारच्या पोस्ट करणे योग्य आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे..दरम्यान, त्यांच्या या पोस्टमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.