Lockdown: मुंबई जवळच्या 'या' जिल्ह्यात लॉकडाऊन, वाचा सविस्तर बातमी

मुंबई: राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनानं डोकं काढलं आहे. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा करोनाचा उद्रेक होताना दिसत आहे. अशातच ठाणे शहरातही कोरोनाचा संसर्ग वाढत जात आहे. ठाणे शहरातल्या काही भागातही कोरोनाचा प्रसार झपाट्यानं वाढतोय. याच पार्श्वभूमीवर ठाण्यातल्या काही भागात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यानं हॉटस्पॉट क्षेत्रात पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहेत.

ठाणे महापालिकेनं परिपत्रक काढून लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. ठाणे शहरात रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. ठाणे शहरातील काही भाग हॉटस्पॉट म्हणून घोषित केलेत. यामुळेच ठाणे पालिका प्रशासनानं या भागातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कडक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा यांनी यासंदर्भातले आदेश काढले आहेत.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शहरातील १६ हॉटस्पॉट असलेल्या भागांमधील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आजपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. हा लॉकडाऊन सुरूवातीच्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊन प्रमाणेच कडक असेल. हे लॉकडाऊन ३१ मार्चपर्यंत असेल, असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.

Thane Municipal Corporation imposes lockdown in COVID hotspot areas, from today till March 31. So far, 16 areas have been identified as hotspots in Thane.

Activities will be allowed in areas outside hotspots as per relaxation given under Mission Begin Again by Maharashtra govt.