मुंबई

Thane News: कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण कराल तर..., लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचे शक्तीप्रदर्शन

गुढी पाडव्यादिनी दरवर्षी निघणारी स्वागत यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी डोंबिवलीत रूट मार्च काढला होता |A route march was taken out in Dombivli on Thursday in the background of the Swagat Yatra, which takes place every year on Gudi Padva Dini