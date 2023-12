Devendra Fadnavis: फडणवीसांनी अजितदादांना लिहिलेल्या पत्रावर शरद पवार गटाची प्रतिक्रिया; म्हणाले, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये....

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांना महायुतीत घेऊ नये अशा आशयाचं पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलं आणि ते सोशल मीडियावरन शेअरही केलं.

यावरुन आता राज्याच्या राजकारणात उलटसुलट प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यावरुन दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याचं म्हटलं आहे. (There is no synergy between two DCMs Jayant Patal reaction to Devendra Fadnavis letter to Ajit Pawar)