शिवसेनेच्या वचननाम्यात एसटीचा उल्लेख नाही

मुंबई: शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीसाठी नुकताच स्वतंत्र वचननामा जाहीर केला. यामध्ये सर्वच क्षेत्राचा उल्लेख वचननाम्यात करण्यात आला. मात्र गेली पाच वर्ष एसटी महामंडळाचे मंत्रिपद शिवसेनेकडे असतानाही वचननाम्यात एसटी महामंडळाच्या विकासासंदर्भात साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राज्याचे परिहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद गेली पाच वर्षे शिवसेनेकडे होते. पाच वर्षांत एसटीचा संचित तोटा ५००० कोटींवर पोहचला आहे; तर ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांच्या वेतनवाढीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा व्हायरल

पाच वर्ष परिवहन मंत्रिपद शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असल्याने शिवसेनेच्या वचननाम्यात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांबाबत उल्लेख नसल्याने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे; तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणार असल्याचा उल्लेख असल्याने हा जाहीरनामा व्हायरल झाला आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यात साधा उल्लेखही नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

