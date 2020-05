बाप रे! मुंबईतील 'हे' ११ वॉर्ड ठरतायत कोरोना बॉम्ब, केवळ ११ वॉर्डमध्ये आहेत 'इतके' रुग्ण..

मुंबई: कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. मुंबईत कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा दिवसेंदिवस नागरिकांची आणि प्रशासनाची झोप उडवतोय. शनिवारी एकाच दिवसात मुंबईत तब्बल १५६६ नव्या रुग्णांची वाढ झाली आहे. तर मुंबईतला एकूण आकडा हा २८ हजारांच्या पार गेला आहे. मात्र आता मुंबईतल्या सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या ११ वार्डमधील कोरोनाग्रस्तांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीत एकूण २४ वॉर्ड आहेत. त्यापैकी ११ वॉर्डात कोरोनाचे तब्बल १००० पेक्षा जास्त रुग्ण आहेत. याबद्दलची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची आणि नागरिकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. मोठी बातमी! मुंबईची लाईफलाईन टप्प्याटप्प्यानं लवकरच सुरु होणार? कुठे आणि किती आहेत कोरोना रुग्ण: G Ward ( उत्तर वॉर्ड)- या वॉर्डात धारावी, दादर आणि माहिम हे ३ भाग येतात. या वॉर्डात मुंबईचे सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आहेत. काल म्हणजेच शनिवारी या वॉर्डातल्या कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तब्बल २००५ पर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. त्यापैकी १५१४ रुग्ण हे धारावीतले आहेत तर इतर सर्व कोरोना रुग्ण हे माहिम आणि दादर या भागातले आहेत. या वॉर्डमध्ये वाढणारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही चिंतेची बाब आहे. G Ward (दक्षिण वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये वरळी आणि प्रभादेवी हे दोन भाग येतात. १३ मे रोजी या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १,२०६ इतकी होती. ती आता २२ मे रोजी १,४९० झाली आहे. E Ward (ई वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये भायखळा आणि माझगाव हे दोन भागांचा समावेश होतो. १३ मे रोजी या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १,०८५ इतकी होती. ती आता २२ मे रोजी १,५७१ च्यावर गेली आहे. F Ward (उत्तर वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये वडाळा, शीव आणि माटुंगा हे तीन भाग येतात. १३ मे ला या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १,००८ इतकी होती. ती आता २२ मे रोजी १,५३४ झाली आहे. हेही वाचा: मुंबईकरांना आता नोकरीची सुवर्णसंधी; जाणून घ्या अधिक माहिती K Ward (पश्चिम वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये अंधेरी पश्चिम, जोगेश्वरी पश्चिम आणि ओशिवारा हे तीन भागांचा समावेश आहे. १३ मे रोजी या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १,०२६ इतकी होती ती आता दोन दिवसांपूर्वीच म्हणजेच २२ मे ला १,५१० झाली आहे. L Ward (एल वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये कुर्लाचा समावेश येतो. या भागात १२ मे रोजी ९४२ कोरोनारुग्ण होते मात्र आता हा आकडा तब्बल १,४५० वर गेला आहे. M Ward (पूर्व वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये मानखुर्द आणि गोवंडी हे दोन भाग आहेत. या वॉर्डमध्ये १२ मे ला ७७१ कोरोनारुग्ण होते. मात्र आता हा आकडा तब्बल १,१४० वर गेला आहे. N Ward ( एन वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये घाटकोपर हा परिसर आहे. या भागात १२ मे ला ३१८ कोरोनारुग्ण होते. मात्र आता हा आकडा तब्बल १,०१२ वर गेला आहे. H Ward (पूर्व वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये वांद्रे पूर्व आणि सांताक्रूझ पूर्व हे दोन भाग आहेत. या वॉर्डात १२ मे ला ८५९ कोरोनारुग्ण होते. आता हा आकडा तब्बल १,४३९ वर गेला आहे. F Ward (दक्षिण वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये परळ आणि शिवडी हे दोन भाग येतात. या वॉर्डमध्ये १२ मे ला ५५७ कोरोनारुग्ण होते. आता हा आकडा तब्बल १००० वर गेला आहे. K Ward (पूर्व वॉर्ड)- या वॉर्डमध्ये अंधेरी पूर्व हा भाग येतो. या भागात १२ मे ला ७४४ कोरोनारुग्ण होते. हा आकडा तब्बल १,०५५ वर गेला आहे. काय सांगता! ऑनलाईन मिळतोय प्लाज्मा? जाणून घ्या यामागचं सत्य.. मुंबईतले हे आकडे चिंता वाढवणारे आहेत. आयुक्त इक्बाल चाहूल यांनी काही दिवसांपूर्वी मानखुर्द आणि गोवंडी या भागांना भेट दिली होती. त्यानंतर त्यांनी एका रुग्णांच्या मागे १० लोकांना क्वारंटाईन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसंच त्यांनी त्या त्या भागांमध्ये खासगी रुग्णालयांची सोय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. मुंबईत सध्या २९८ कोविड केअर सेंटर आहेत. ज्यामध्ये ३२,७०० क्वारंटाईन होऊ शकतात. आतापर्यंत तिथे ४२,५०० रुग्ण तर २४,८०० जणांचा क्वारंटाईनचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना घरी पाठवण्यात आलं आहे अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली आहे. मुंबईच्या इतर भागांमध्ये रुग्ण संख्या कमी आहे. मात्र तिथेही तेवढीच काळजी घेणं महत्वाचं आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. these 11 wards in mumbai has more than 1000 corona patients read full story

