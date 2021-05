अकरावीच्या प्रवेशासाठी 35 टक्के मुलांना सीईटी नको

मुंबई: अकरावीच्या प्रवेशासाठी केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच प्रवेश दिला जावा, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सीईटीसारखी (CET exam) परीक्षा नको असा अभिप्राय राज्यातील तब्बल 35 टक्के (Thirty five percent) विद्यार्थ्यांनी नोंदवला आहे. तर दुसरीकडे शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या या सर्वेक्षणाला ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिल्याने त्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. (Thirty five percent student doesnt want CET exam for admission in 11th)

राज्यात यंदा दहावीला सुमारे 17 लाखांच्या दरम्यान विद्यार्थी होते, त्यापैकी केवळ 2 लाख 73 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी आजपर्यंत अभिप्राय नोंदवला असून यात सर्वाधिक विद्यार्थी हे शहरी भागातील आहेत. तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद कमी असल्याने या सर्वेक्षणावर येत्या काळात बरेच आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणात आज सायंकाळपर्यंत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी मात्र शाळांनी मोठ्या प्रमाणात तयारी दर्शवली आहे. यासाठी 19 हजार 158 शाळांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला असून त्यात 83.13 टक्के म्हणजेच 15 हजार 926 शाळांनी अंतर्गत मुल्यमापन करण्याची तयारी दर्शवली आहे तर उर्वरित 16.87 टक्के म्हणजेच 3 हजार 232 शाळांनी यासाठी नकार दर्शविला असून यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळा आहेत.

आज सायंकाळपर्यंत अकरावीच्या प्रवेशासाठी या सर्वेक्षणात 2 लाख 73 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला. त्यात 65.58 टक्के म्हणजेच 1 लाख 79 हजार 658 विद्यार्थ्यानी सीईटी घेण्यासाठी होकार दर्शविला तर उर्वरित 34.42 टक्के म्हणजेच 94 हजार 286 विद्यार्थ्यांनी सीईटी नकार दर्शविला आहे.

दहावीच्या अंतर्गत मुल्यमानासाठीचे अभिप्राय

जिल्ह्याचे नाव सर्वेक्षणात माहिती देणाऱ्या शाळांची संख्या

बुलडाणा 88 (सर्वात कमी प्रतिसाद)

जालना 81

नागपूर 41

वर्धा 105

जळगाव 1,199 (जास्त प्रतिसाद)

कोल्हापूर 1,023

मुंबई (dyd) 1,567

नाशिक 1,186

पुणे 1,278

सीईटीसाठी सर्वेक्षणात भाग घेणारे विद्यार्थी

शहर विद्यार्थी (सर्वाधिक)

मुंबई मनपा 26,478

मुंबई (डीवायडी) 31,772

पुणे 29,376

नाशिक 10,993

सातारा 14,591

ठाणे 29,209

यानंतर सर्वात कमी प्रतिसाद इतर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.