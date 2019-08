नवी मुंबई महापालिका उभारणार तीन घनदाट जंगले

नवी मुंबई : वाढते शहरीकरण आणि विकासकामांमुळे नष्ट होत असणारी हिरवळ पुन्हा बहरण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेमार्फत शहरात आणखी तीन ठिकाणी मियावाकी तंत्रज्ञानाच्या आधारे घनदाट जंगल उभारले जाणार आहे. नेरूळ, घणसोली व महापे ही तीन ठिकाणे त्याकरिता निवडण्यात आली आहेत. मियावाकी पद्धतीने उभारण्यात येणाऱ्या जंगलासाठी नेरूळ येथील ज्वेल ऑफ नवी मुंबई हे ठिकाण जून महिन्यातच निश्‍चित करण्यात आले होते. त्याचबरोबर आता घणसोली आणि महापे ही दोन ठिकाणेही विचाराधीन आहेत. येत्या दोन दिवसांत ही दोन्ही ठिकाणे वृक्ष लागवडीसाठी योग्य आहेत की नाहीत, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक उद्यान अधिकारी भालचंद्र गवळी यांनी दिली. अटल आनंदवन योजनेअंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. ज्वेल ऑफ नवी मुंबई येथे तीन एकरात असे जंगल तयार करण्यात येईल. याकरता होणारा खर्च पूर्णपणे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत केला जाणार आहे. या जंगलांमध्ये नागरिकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. पालिकेने वर्षभरात जवळपास एक लाख १० हजार रोपे लावली आहेत. आणखी १५ हजार रोपे लावण्याचा पालिकेचा विचार आहे. मागील दोन ते अडीच वर्षात अमृत योजनेंतर्गत नेरूळ, वाशी, घणसोली येथे हिरवळ निर्माण करण्यात पालिकेला यश आले आहे. मियावाकी तंत्र काय आहे?

-जपानमधील वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. अकिरा मियावाकी यांनी हे तंत्रज्ञान विकसित केले.

-हे तंत्रज्ञान १० वर्षे जुने आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे ५०० चौरस मीटर क्षेत्रात १५०० झाडांचे जंगल तीन वर्षांत उभे राहते.

-या पद्धतीत तीन फूट खोल खड्डा खणून त्यातील माती काढून त्यात विविध प्रकारची खते, शेणखत, कोकोपीट, कोंडा टाकून नवी माती टाकली जाते.

-या पद्धतीत रोपांची लागवड एकमेकांच्या अगदी जवळ (दोन रोपांमध्ये कमी अंतर ठेवून) केली जाते. जेणेकरून रोपांची वाढ पसरट न होता सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने उंच वरच्या दिशेने होत जाते. तसेच नको असणारी जंगली रोपे (तण वगैरे) वाढण्यास मज्जाव होतो.

-या पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी एका गुंठ्याला जवळपास तीन ते चार लाख खर्च होतो.

