भाजपचे तीन माजी  नगरसेवक शिवसेनेत  आमदार गणेश नाईक यांना धक्का 

नवी मुंबई : आमदार गणेश नाईक यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे दिघ्यातील नवीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते या तीन माजी नगरसेवकांनी अखेर भाजपला रामराम केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी गवतेंनी शिवबंधन बांधले. यापूर्वीदेखील पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गवतेंना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू होते. पालिका निवडणुकीला काही महिने शिल्लक राहिले असतानाच गवतेंच्या शिवसेना प्रवेशामुळे शिवसेनेने नाईकांना मोठा धक्का दिल्याची चर्चा आहे. नवी मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा गणेश नाईकांच्या निकटर्तीयांमध्ये नवीन गवते कुटुंबीयांचा समावेश आहे. तीन वेळा गवते दिघ्यातून नगरसेवक राहिले आहेत. दिघा अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गवतेंचे नाव समोर आले होते. याप्रकरणी अडचणीच्या काळात नाईकांनी गवतेंचा हात सोडल्यामुळे गवतेंना एकट्याने खिंड लढवावी लागली होती. तेव्हापासूनच गवतेंच्या मनात नाईकांबद्दल दुरावा निर्माण झाला होता. त्यामुळे गवतेंना आपल्या गळाला लाण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षातील मातब्बर नेते मंडळी प्रयत्न करत होती. अखेर शिवसेनेला यात यश आले. आज संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी गवतेंच्या हातावर शिवबंधन बांधले. या वेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे. खासदार राजन विचारे, सचिव मिलिंद नार्वेकर, परिवहन मंत्री अनिल परब, माजी नगरसेवक एम. के. मढवी आणि करण मढवी उपस्थित होते. शिवसेनेची ताकत वाढली!

नवीन गवते यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशामुळे ऐरोली आणि दिघा परिसरात शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. पालिका निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक राहीले असताना गवतेंनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे आता या ठिकाणी भाजपला उपेदवार शोधावा लागणार आहे Three former BJP corporators enter in Shiv Sena =---------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

