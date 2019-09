मुंबईत  रेल्वेचा मेगाब्लॉक 

मुंबई - उपनगरी रेल्वेवरील रुळांची दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. 15) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवर कल्याण ते ठाणेदरम्यान सीएसएमटीच्या दिशेने धीम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावर वाशी-पनवेलदरम्यान डागडुजीची कामे करण्यात येतील. मध्य रेल्वे

कुठे : कल्याण ते ठाणे स्थानकांदरम्यान "अप' धीम्या मार्गावर.

कधी : सकाळी 11.20 ते दुपारी 3.50 वाजेपर्यंत.

परिणाम : या स्थानकांदरम्यान "अप' धीम्या लोकल जलद मार्गावर. लोकल, मेल, एक्‍स्प्रेस गाड्या 20 ते 25 मिनिटे उशिराने. हार्बर मार्ग

कुठे : वाशी ते पनवेल आणि माहीम ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान "अप' व "डाऊन' मार्गांवर.

कधी : सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत.

परिणाम : सीएसएमटी-बेलापूर/पनवेल मार्गावरील दोन्ही दिशांकडील लोकल बंद. सकाळी 10.12 ते दुपारी 3.53 वाजेपर्यंत ठाणे-पनवेल/बेलापूर "अप' व "डाऊन' ट्रान्सहार्बर लोकल बंद. सकाळी 10.45 ते दुपारी 4.01 वाजेपर्यंत सीएसएमटी-वांद्रे/गोरेगाव स्थानकांदरम्यान "अप' व "डाऊन' लोकल बंद. पनवेल-अंधेरी लोकल सेवाही बंद. सीएसएमटी ते वाशी आणि ठाणे-नेरूळ/वाशी विशेष लोकल. पश्‍चिम रेल्वे

माहीम ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान "अप' व "डाऊन' मार्गांवर ब्लॉक घेण्यात येईल. त्यामुळे सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत चर्चगेट ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान लोकल सेवा बंद राहील.

