पावसामुळे जलवाहतुक विस्कळीत
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २६ ः रविवारी दुपारपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मांडवा-गेटवे जलवाहतूक विस्कळित झाली. हवामान विभागाने धोक्याचा इशारा देत बंदरात तीन नंबरचा बावटा लावल्याने फक्त मालदार कंपनीची सेवा मर्यादित स्वरूपात सुरू होती. लागून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे परतीच्या मार्गावर असलेल्या मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्याकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचा व चाकरमान्यांचा यामुळे मोठा खोळंबा झाला.
जलवाहतूक बंद असल्याने सर्व प्रवाशांना अलिबाग एसटी बसस्थानकात यावे लागले. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ५०० हून अधिक प्रवासी एसटीच्या रांगेत उभे होते. अलिबाग-पनवेल हा एकमेव मार्ग शिल्लक राहिल्याने प्रवाशांची संख्या वाढली; मात्र प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊनही एसटी आगारातील अधिकाऱ्यांनी जादा बस सोडण्यास नकार दिल्याने प्रवाशांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. दिवसभरात मालदार कंपनीच्या फक्त चार फेऱ्या झाल्या, ज्यातून केवळ ३०० प्रवाशांनी प्रवास केला. उर्वरित प्रवाशांना एसटीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागले.
हवामान विभागाने धोक्याचा इशारा दिल्यामुळे खोल समुद्रात जाण्यास मच्छीमार, प्रवासी बोटींना मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे फक्त मालदार कंपनीच्या चार फेऱ्या सोडण्यात आल्या. इतर फेऱ्या बंद राहतील, याची पूर्वकल्पना देण्यात आलेली होती. हवामान पूर्ववत झाल्यानंतर जलवाहतूक सुरू होईल.
- आशीष मानकर, बंदर निरीक्षक, मांडवा
