सुधागड तालुक्यातील प्राचीन ठेवा आला समोर तिवरे गावाजवळ आढळले तथागत गौतम बुद्धांच्या मूर्तिचे व ऐतिहासिक वस्तूंचे अवशेष
तिवरेजवळ गौतम बुद्ध मूर्ती, ऐतिहासिक वस्तूंचे अवशेष
सुधागड तालुक्यातील प्राचीन ठेवा आला समोर
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. १ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या सुधागड तालुक्यात पुन्हा एकदा प्राचीन ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडले आहे. तालुक्यातील तिवरे गावाजवळच्या बंद पडलेल्या अल्ट्रा कंपनी परिसरात तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्राचीन मूर्तीचे तसेच अन्य काही शिल्पांचे अवशेष आढळले आहेत.
सुधागड तालुक्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक सभागृह या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरती शुक्रवारी (ता. ३१) रात्री संबंधित इन्स्टाग्राम व्हिडिओ आला. हा व्हिडिओ सुधागड तालुक्यातील बौद्ध अनुयायांच्या विविध ग्रुपवरती मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. त्यानंतर लागलीच सुधागड तालुक्यातील बौद्ध अनुयायांनी घटनास्थळी जाऊन शहानिशा केली असता, त्यांना त्या ठिकाणी अशा प्रकारे मूर्तीचे अवशेष व इतर प्राचीन वास्तू आढळून आल्या. घटनास्थळी बुद्ध मूर्तीचे अवशेष आणि प्राचीन धम्मचक्रसदृश चाक (जाते) स्पष्टपणे दिसत आहे. मूर्तीचे कोरीव काम आणि मुद्रा पाहता, हे अवशेष बौद्ध कालखंडातील असावेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या अनपेक्षित शोधानंतर बौद्ध अनुयायांनी त्या जागेचा सन्मान राखत तेथे पंचशील ध्वज उभारला असून, अवशेषांचे विडंबन होऊ नये यासाठी काळजी घेतली आहे.
अभ्यासाची मागणी
पुरातत्त्व विभागाने त्वरित या ठिकाणी उत्खनन करून अभ्यास करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. सुधागडच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाला अधोरेखित करणारा हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या घटनेने संपूर्ण तालुक्यात चर्चा रंगली असून, अनेक सामाजिक संस्था व बौद्ध संघटनांनी या ठिकाणी भेट देण्याचे नियोजन केले आहे.
पोलिस निरीक्षक घटनास्थळी
या ठिकाणी गर्दी वाढत असल्याने पाली पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांनी तहसीलदार कार्यालय व पुरातत्त्व विभागाला याबाबत माहिती दिली. ही मूर्ती त्या ठिकाणी कशी आली, ती कुठल्या कालखंडातील आहे तसेच आणखी काही शिल्पे अथवा वास्तू अवशेष त्या परिसरात आहेत का, याबाबतचा तपास पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक तपासानंतरच मूर्तीची खरी ओळख आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट होणार आहे.
