रायगडमध्ये पहिल्याच दिवशी शून्य अर्ज
रायगडमध्ये पहिल्याच दिवशी शून्य अर्ज
उमेदवारी अर्ज स्वीकार प्रक्रिया सुरू; जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांच्या निवडणुका
सकाळ वृत्तसेवा,
अलिबाग, ता. ११ : रायगड जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सोमवारी (ता. १०) अधिकृतपणे सुरू झाली आहे; मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील कोणत्याही नगर परिषदेकरिता एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नाही.
अलिबाग, मुरूड, रोहा, पेण, खालापूर, कर्जत, उरण, महाड, खोपोली, माथेरान अशा एकूण १० नगर परिषदांची निवडणूक होणार आहे. यामध्ये १० नगराध्यक्ष आणि २१७ नगरसेवकांची पदे आहेत. यात एकूण २,३७,५०३ मतदार असतील, तर ३०८ मतदान केंद्रे आहेत. १० निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि २० सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे.
राजकीय हालचाली आणि अपेक्षा
पहिल्या दिवशी अर्ज दाखल झाला नसला तरी, उर्वरित दोन दिवसांत सर्वच प्रमुख पक्षांचे उमेदवार मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली असून, अनेक ठिकाणी आंतरिक चर्चेला वेग आला आहे.
प्रशासकीय तयारी पूर्ण
दरम्यान, निवडणूक विभागाने सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण केली आहे. मतदार याद्यांनुसार मतदान केंद्रांवरील सुविधा तपासण्याचे काम सुरू आहे. आगामी काही दिवसांत जिल्ह्यात निवडणुकीचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.