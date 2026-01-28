तरुणाईच्या विचारांना व्यासपीठ
तरुणाईच्या विचारांना व्यासपीठ
‘जेनझी थॉट्स’ उपक्रमात १५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग
अमित गवळे सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. 27 (वार्ताहर) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) वतीने आयोजित ‘जेनझी थॉट्स’ आणि ‘थॉट वॉल’ या १० दिवसीय वैचारिक उपक्रमाचा नुकताच दिमाखात समारोप झाला. १४ ते २३ जानेवारी दरम्यान चाललेल्या या मोहिमेला विद्यार्थ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला असून, सुमारे १५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी यात आपली मते नोंदवली.
या उपक्रमांतर्गत केवळ चर्चाच नाही, तर राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग कसा असावा, यावर भर देण्यात आला. यात प्रामुख्याने खालील विषयांवर विशेष सत्रे पार पडली. उद्योजकता विकास आणि स्वावलंबी भारत तसेच तरुणांनी नोकरी शोधणारे न बनता नोकरी देणारे बनावे, यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. महिला सक्षमीकरण आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांच्या नेतृत्वावर भाष्य करण्यात आले.महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या खुल्या निवडणुका आणि विकसित भारताचे स्वप्न यावर विद्यार्थ्यांनी सखोल मते मांडली.
‘चालता-बोलता’ संकल्पनेची भुरळ
या उपक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले ते म्हणजे ‘Talking While Walking’ (चालता-बोलता) ही संकल्पना. याद्वारे विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांचे विचार लघू व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून टिपण्यात आले. या आधुनिक पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे व्यक्त होता आले. तसेच, ''Thought Wall'' (विचार भिंत) आणि पॉडकास्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी नेतृत्व व सामाजिक जबाबदारी या विषयांवर आपले मतप्रदर्शन केले.
वैचारिक चळवळीचा संकल्प
"हा केवळ एक कार्यक्रम नसून तरुणाईच्या विचारांना दिशा देणारी एक वैचारिक चळवळ आहे," अशी भावना अभाविप बाटु कार्यकारिणीने व्यक्त केली. १५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे या उपक्रमाचा मूळ हेतू यशस्वी झाला असून, भविष्यातही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि समाजाभिमुख कार्यासाठी असे उपक्रम राबविण्याचा संकल्प कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
फोटो ओळ, पाली, ‘जेनझी थॉट्स’ आणि ‘थॉट वॉल उपक्रमात सहभागी विद्यार्थी व मान्यवर.
