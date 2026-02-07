सुधागडमध्ये मतदानाचा उत्साह पाली शहरात मात्र शांतता स्थलांतरित मतदारांची भूमिका ठरणार कळीची ऍड नीलिमा पाटील यांच्यासाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची
पाली, ता. ७ (वार्ताहर) ः सुधागड तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी शनिवारी (ता. ७) सकाळपासूनच मतदारांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. दुपारी दीड वाजेपर्यंत तालुक्यात सरासरी ४३.५ टक्के मतदान झाले होते. दुपारनंतरही मतदान केंद्रांवर रांगा कायम होत्या. ही निवडणूक राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चुरशीची मानली जात असून, अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
सुधागड तालुक्यातील ही निवडणूक खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या पत्नी तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. नीलिमा पाटील यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरली आहे. भाजपकडून त्या मैदानात असून, त्यांच्यासमोर शिंदे गटाच्या शर्मिला बोडके यांचे आव्हान आहे. दोन जिल्हा परिषद आणि चार पंचायत समिती जागांसाठी होत असलेल्या या लढतीच्या निकालाकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली होती. तालुक्यात नऊ झोनअंतर्गत एकूण ७५ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. मुंबई-रायगड युनिटचे ११० होमगार्ड, ६६ पोलिस कर्मचारी, सहा अधिकारी आणि पुणे युनिटकडून एसआरपीएफची एक तुकडी तैनात करण्यात आली होती.
स्थलांतरित मतदारांची निर्णायक भूमिका
या निवडणुकीत मुंबई, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या शहरांत कामानिमित्त गेलेले स्थलांतरित मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आदिवासी आणि इतर स्थलांतरित मतदारांना एकत्रित आणण्यासाठी उमेदवारांनी मोठे प्रयत्न केले होते. या मतदारांचा कौल कोणाच्या पारड्यात पडतो, यावरच विजयाचे गणित अवलंबून असणार आहे.
पालीत शांतता
पाली नगर पंचायत स्थापन झाल्यानंतरची ही पहिलीच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होती. पाली आता नागरी क्षेत्र घोषित झाल्यामुळे येथील मतदारांची नावे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत पालीतील नागरिकांनी मतदान केले नाही. यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्रामीण राजकारणात सक्रिय असलेल्या मतदारांमध्ये काहीसा हिरमोड झालेला दिसला, तसेच शहरात शांततेचे वातावरण होते.
बँकांना सुट्टी
पालीत मतदान नसले तरी एसबीआय व एचडीएफसी बँक सोडून इतर बँकांना सुट्टी जाहीर केल्याने त्या बंद होत्या. त्यामुळे व्यापारी व सर्वसामान्य ग्राहकांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. याबाबत अनेकांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली.
